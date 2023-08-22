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談碳費價格 環境部長薛富盛這麼說

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
環境部今天成立並舉辦揭牌儀式，總統蔡英文、行政院長陳建仁、環境部長薛富盛均出席。記者胡經周／攝影
環境部今天成立並舉辦揭牌儀式，總統蔡英文、行政院長陳建仁、環境部長薛富盛均出席。記者胡經周／攝影

環保署升格環境部，外界關注碳費制定進度。環境部長薛富盛今（22）日表示，關於費率，希望能盡早公布，讓企業有所遵循，不過不同產業、角度也不同，會持續跟首波課徵對象、約500廠家積極溝通，碳費價格「雖不能讓所有人滿意，但是可接受。」

氣候變遷是當前重要環境議題，環保署升格成立氣候變遷署，將執掌碳定價，環保署預計明年開徵碳費，但費率至今尚未公開，令產業界心急如焚，期待環境部能盡快拋出費率供外界討論。

薛富盛表示，事實上碳費已討論一段時間，主要是參考歐美先進國家、日本等做法，不過台灣情況也有所不同，會持續與外界溝通。

薛富盛表示，碳費第一階段徵收對象主要針對碳排2.5萬噸、將近500廠家先行實施，過去數月，環保署也與業界召開許多討論會，環境部正積極整理各產業所提建議，當有比較具體的數據時，會向外界報告。

薛富盛表示，希望早點公布讓企業有所遵循，然而不同產業所持角度不同，環境部則是站在整體國家及公正社會角度來衡量，請大家給環境部一些時間，會持續與課徵對象500廠家積極討論，希望碳費價格「雖然無法讓大家都滿意，但可以接受。」

環境部今日掛牌，薛富盛表示，特別感謝過去歷任環保署長帶領下，全署同仁共同努力，讓台灣在環境保護方面接軌國際。

對於未來政策，薛富盛表示，首先，氣候變遷是迫在眉睫的議題，去年國發會提出2050淨零排放路徑，未來碳費訂定，以及協助產業應對歐盟碳邊境調整機制（CBAM）是重要工作，希望幫助國內產業在國際市場上具競爭力。

第二，資源循環也是重要議題，環保署過去推動具有相當成果，成立環境部與資源循環署後，希望進一步促進資源永續，並加強學研合作。第三，國家環境研究院成立，希望成為智庫，研究前瞻議題。

環保 氣候變遷 薛富盛 碳排放

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