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搶攻婚禮商機 台南遠東香格里拉舉辦「訂製你的香氛婚禮講座」

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
台南遠東香格里拉飯店將於9月2日舉行「訂製你的香氛婚禮講座」。照片／業者提供
台南遠東香格里拉飯店將於9月2日舉行「訂製你的香氛婚禮講座」。照片／業者提供

搶攻2024婚禮商機，台南遠東香格里拉飯店將於9月2日舉行「訂製你的香氛婚禮講座」，攜手「藍柏閣居家香氛精品」，邀請知名調香師及專業美甲師，為準新娘們提供最新流行婚禮趨勢，並有婚宴顧問團隊諮詢籌辦婚宴指南與2024年全新宴席及戶外池畔證婚專案，還有豐富簽約禮與抽獎活動。

台南遠東香格里拉指出，「訂製你的香氛婚禮講座」由藍柏閣居家香氛精品首席調香師Alice引領新人從認識芳香植物與精油、個人風格香心理測驗，打造專屬的精油香氛，以釋放身、心、靈的療癒為婚禮注入愉悅氛圍！此外，當日活動更邀請專業美甲師Eru分享手部保養祕訣，讓每位準新娘在舉手投足之間，散發迷人風采。

而新世代的婚禮走向精緻與個性化，平均桌數約落在20桌至30桌，台南遠東香格里拉的優勢是多間獨立迎賓空間的宴會廳，還有特殊場域像是浪漫心型泳池畔、高雅庭苑或戶外植園區等可舉辦證婚儀式或慶祝派對，並由港籍大廚悉心設計粵式佳餚，飯店一站式婚顧團隊貼心服務，打點婚禮各項所需，符合忙碌新人的需求。

2024年全新婚宴專案有五大亮點：1.五星級精緻粵菜宴席：由擁有超過25年精湛廚藝經驗的香港籍宴會中餐主廚葉建穩領軍，嚴選優質食材，變化出豐盛繽紛的海陸佳餚，更有辦桌文化經典菜色「紅蟳米糕」，特選Q彈長糯米與肉厚多卵紅蟳，香氣迷人，更彰顯主家氣派宴客的心意，讓熱鬧喜宴也是賓主盡歡的美食饗宴。喜宴菜色皆可依新人預算設計不同菜單選擇！

2.五星奢華住宿：為籌辦喜宴的新人安排入住從容打點婚宴，客房升等至寬敞27坪新婚雅仕套房；消費達指定金額，再送香格里拉集團精選海外蜜月三天兩夜，包含熱門度假勝地泰國清邁、新加坡聖淘沙、馬來西亞丹絨亞路等。

3.全方位婚企團隊、文定禮俗好貼心：有別於一般飯店婚禮顧問僅提供宴席當日的安排，每年承辦上百場婚宴的台南遠東香格里拉的專業顧問團隊，為新人提供全方位的實務建議，與細膩客製化的中西式喜宴、文定、證婚、After Party等服務。新人簽約後，從企劃、婚宴到住房悉心打點，更獨家設有「文定小秘書」，從禮俗諮詢、高腳椅、矮蹬、甜茶至當日流程，都為新人安排妥當，貼心入微。

4.歡慶重要時刻享優惠：無論是結婚周年慶、彌月宴、長輩壽宴、或同學會，皆享專案九折優惠。

5.戶外池畔證婚派對：在南台灣唯一一座心型游泳池畔，以峇里島式證婚及雞尾酒派對，不用出國，也能實現浪漫海島婚禮！

台南遠東香格里拉飯店將於9月2日舉行「訂製你的香氛婚禮講座」。照片／業者提供
台南遠東香格里拉飯店將於9月2日舉行「訂製你的香氛婚禮講座」。照片／業者提供

婚禮 香格里拉

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