郭台銘拋金門和平倡議 投入2千萬美元成立基金會

823砲戰65週年前夕，由民間響應發起的主流民意大聯盟今（22）日在金門舉行造勢活動，鴻海創辦人郭台銘在會中首度發表《金門和平倡議》，初期投入2千萬美元成立金門和平倡議基金會，逐步落實創設「兩岸和平協商辦公室」、建立「兩岸和平戰略研究院」等8大事項。

郭台銘在會中隔空向北京當局喊話，「正視中華民國存在的事實」，持續以武力脅迫台灣接受統一只會適得其反，台灣的主流民意就是追求自由、民主、和平的願望，這也是兩岸未來可以回到互助共榮的基礎，他不樂見兩岸持續愈行愈遠，讓親者痛而仇者快。

這是5月以來，郭台銘第三度造訪金門，5月上旬發表《金門和平宣言》之後，今日出席主流民意大聯盟造勢活動，進一步推出《金門和平倡議》，並提出8大事項。

郭台銘表示，自從發表《金門和平宣言》以來，廣受海內外關注與討論，他在台灣內部進行了一連串的與民請益活動，從南到北、自西往東，也與學者專家、工商業界密集研討，並在美國《華盛頓郵報》發表文章，更親赴美國與東、西兩岸智庫學者、媒體重鎮深入研討。

郭台銘表示，和平不能停留在想像與口號，需要有穩健的規劃與具體的執行方案，因此，他在《金門和平宣言》之後，今日進一步提出《金門和平倡議》，成立「金門和平倡議基金會」，初步以2千萬美元做為起始基金，推動8大事項。

一、建立金門為舉辦兩岸定期對話會議的場所。在金門建立常設「兩岸和平協商辦公室」，以民間立場推動、聯繫兩岸之間以和平為目的的會談與交流事務。

二、建立「兩岸和平戰略研究院」，延聘學者專家，組成金門和平倡議的智庫機構。和平戰略研究院下設科技論壇、經濟論壇與軍事論壇三個常設研究部門，推動兩岸之間學術研究機構與學者的接觸交流。

三、建立新媒體平台，蒐集並傳播全球有利推動兩岸和平的訊息。

四、推動兩岸之間學術研究機構與智庫專家學者的對話，模擬未來推動兩岸和平協商的場景與變數推演。針對議題需要，亦不排除邀請第三方專家學者共同參與。

五、建立與世界各國和平組織之間的關係與對話，吸收和平協商經驗，爭取國際支持。

六、在各大學院校捐助設置和平講座課程與獎學金，鼓勵學院與學子投入兩岸和平對話研究。此項目將和金門大學展開固定合作項目，並以金門大學為主推中心。

七、在美國和日本重要學術院校推動設立「和平講座」，在美國與日本重點研究智庫機構獎勵與推動兩岸和平協商研究，鼓勵美中台日以兩岸和平對話為目的的學術交流。

八、該基金會兼具民間版「文化總會」的職責，重建2016年蔡英文當選總統以來，兩岸斷絕的文化交流關係。