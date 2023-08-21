KKday分享 歐美長線旅遊商機逐步升溫、一日遊行程夯

旅遊電商平台KKday分享，歐美市場因解封較早，旅遊環境恢復快、機票價格相對平穩，成為國人長天數假期的選擇，去年10月解封至今，除日本、南韓、泰國外，北美及歐洲地區也躋身熱門旅遊市場前五名。今年第2季歐美國家海外旅遊商品業績較第1季再成長六成，最受歡迎的城市為巴黎、紐約、洛杉磯、倫敦、拉斯維加斯，熱賣商品包含景點票券、交通接駁、一日遊郊區行程。

看好長線旅遊需求強勁，KKday也推出暑假晚鳥、2024跨年及春節早鳥優惠等產品。KKday分析，因歐美國家不少景點位於車程較遠的郊區，為節省旅遊時間，選擇包車、包導遊的一日遊行程受歡迎。旅客也開始規劃2024年旅遊計畫，包括雪梨跨年、赴歐美過春節商機已發酵。