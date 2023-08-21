歐美長線旅遊夯！KKday 公布熱門旅遊市場前五名

不讓日本專美於前，歐美長線旅遊也很夯。旅遊電商平台KKday分享，歐美市場因解封較早，旅遊環境恢復快、機票價格也相對平穩，成為國人長天數假期的選擇，自去年10月解封至今，除了日本、韓國、泰國外，北美及歐洲地區也是熱門旅遊市場前五名，另今年第2季歐美國家海外旅遊商品業績較第1季再成長六成，最受歡迎的城市為巴黎、紐約、洛杉磯、倫敦、拉斯維加斯，熱賣商品包含景點票券、交通接駁、一日遊郊區行程。

各國熱門主題樂園，是不少人出國旅遊少不了的行程，今年新開幕「超級任天堂世界園區」的「美國加州好萊塢環球影城」，成為當地必去景點，KKday推出5折優惠，買第1日門票，再送第2日門票，可以用兩天時間玩遍各園區，售價3,484元起。英國倫敦最受歡迎的魔法世界「華納兄弟哈利波特影城」，同步推出主題巴士含門票的套票，可以搭乘專車往返，直達霍格華茲城堡，9月30日前限時9折優惠，售價3,846元起。

另外，歐美國家不少景點都位於車程較遠的郊區，為節省旅遊時間，選擇包車、包導遊的一日遊行程最方便，美西地區推薦「美國優勝美地一日遊」，自舊金山飯店專車接送前往，欣賞世界級美景半圓丘、酋長巨石及美麗的新娘面紗瀑布，8月31日前下訂可享8折優惠，每人5,600元；英國倫敦則推薦人氣經典，「溫莎堡＋巨石陣＋巴斯羅馬浴場一日遊」，一天遊覽3個知名歷史景點，8月31日前下訂可享9折優惠，售價5,274元。

此外，澳洲是世界上第一個迎接新年的城市，KKday「澳洲雪梨跨年9日煙火團」，除了可欣賞到港灣大橋、雪梨歌劇院的絢爛煙火，同步規劃雪梨歌劇院導覽、藍山國家公園、陽光黃金海岸、庫倫賓野生動物園等行程，並入住雪梨市區四星級飯店，體驗雪梨塔旋轉餐廳、百萬遊艇時尚之旅、普芬蒸汽火車等活動，12月30日出發每人團費99,800元起。

2024年春節有七天假期，前往美西、歐洲旅遊也十分合適，KKday推出「春節英法兩國10日團」，一次遊覽英國、法國兩地，前往知名景點包含大英博物館、羅浮宮、溫莎古堡、塞納河畔、凱旋門等地，並體驗當地特色美食，2月8日出發，即日起預購每人團費折扣3,000元後，售價139,900元，9月30日前下訂，可再折1,000元。

美西則推薦「春節美西三城9日團」，探訪大峽谷、布萊斯峽谷、錫安三大國家公園，及五大私房秘境，包含羚羊峽谷、馬蹄灣、包威爾湖、蘭峽谷水壩、彩虹巨石，並暢遊洛杉磯與拉斯維加斯，2月8日出發，即日起預購每人團費折扣3,000元後，售價119,800元，9月30日前下訂，同樣再折1,000元。