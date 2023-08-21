山道猴子買房首選？台七乙沿線房價曝 透天最高價650萬
近期在YouTube爆紅的影片「山道猴子的一生」，因劇情過於寫實，掀起一波討論熱潮，其故事中的台七乙線是重機族的跑山熱門路線，房仲業者觀察台七乙線周邊房地產交易，發現因為該路線多半為山區路段，過去一年台七乙線周邊幾乎沒甚麼不動產交易，不過今年7月台七乙線周邊有個透天實價交易，總價約650萬元。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常山坡地因為地段偏遠加上法規限制，都沒有甚麼開發效益，尤其偏遠地區或山區的不動產，銀行鑑估時難以「強力過件」，加上市場需求量小，一方面成交量小同時價格也不會太高，甚至還會常常出現無人繼承的狀況。
台7乙線北起新北市三峽區大埔，與台3線相接；南至桃園市復興區三民，接上台7線主線，沿線多山區並非熱門的住宅區段，因此市場上的交易量甚少，三峽的台7乙線，過去一年有兩筆透天交易，包括五寮里的兩處透天，成交分別為650萬與400萬元，另外也有兩筆土地分別成交420萬元與80萬元。
至於桃園段的台七乙線交易並不多，主要交易都在北部橫貫公路兩側，不過交易總價都不高。
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