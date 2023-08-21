走進台北東區門戶！觀傳局推南港一日散策 嚐美食、Fun創藝

昔日工廠林立的南港，近年已轉變為北市重要的交通樞紐，也是集結流行音樂、文創、軟體及會展產業的重鎮。台北市觀光傳播局最新發行《台北畫刊》8月號中，特別邀請地方達人帶路，推薦南港人情味滿點的傳統市場、熱門打卡咖啡廳及老屋新生的文創基地，邀請國內外遊客安排一日遊程，體驗南港的創藝活力，感受新舊並存的東區新門戶。

觀傳局表示，本期《台北畫刊》特別邀請南港社大副校長曹錫智帶路，走逛位在同德路的「成德市場」。時常到市場內「馬首高山茶」與老闆沏茶談天的曹錫智，認為成德市場是集廚房與交誼廳於一身的生活寶庫，充滿庶民生命力，並推薦市場內嚴格篩選水果賣相及品質的「40號水果攤」，以及展現懷舊氛圍、以「親民價格，VIP級服務」為買菜客整理儀容的復古個人美容室；還有熟食區各式麵食、自助餐、清粥小菜等，餵養了不少周邊上班族及學生，隨心情來碗海鮮麵或餛飩麵，再切幾道滷菜和煙燻雞，就是美味的一餐。

南港也不乏許多質感咖啡廳，觀傳局介紹，像是「Routine Coffee」，店內空間以裸磚白牆搭配植栽為風格，餐點「好看又好吃」，相當適合喜歡拍照打卡的民眾造訪；隱身於無尾巷中的「玉虫画室」為畫室與咖啡廳結合的複合式空間，也是寵物友善店家。

觀傳局進一步說，南港近年來已由工廠林立的印象，蛻變為北市交通樞紐及新創產業發展基地，建議旅客從前身為台電倉庫、提供新創團隊進駐交流的「N24台北方舟—區塊鏈創新育成基地」出發，漫步至「臺北流行音樂中心」及廠房改建而成的「瓶蓋工廠台北製造所」，沿途欣賞造型前衛的建築設計，還能感受科技、藝文創新發展的活力，還有機會巧遇戶外主題市集；最後，到捷運南港站「CITYLINK南港店」，商場集結各式異國美食、電影院及打卡熱點「蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE」，或是到「中國信託金融園區」逛街購物，為南港一日散策劃下美好句點。