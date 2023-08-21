AirAsia 攜手 MAMAK 檔星馬料理 憑登機證九折再抽機票

亞洲低成本航空品牌AirAsia今 (21)日宣布，為了滿足旅客的多元需求，即日起與台北東區有馬來西亞皇室御廚傳人的主廚Anand親自坐鎮名店「MAMAK檔星馬料理」攜手合作，即日起至9月30日，只要憑AirAsia登機證（紙本/電子登機證）至MAMAK檔用餐，不分平假日都可打九折。

AirAsia此次與MAMAK檔星馬料理攜手合作不僅如此，除了可以以九折價格在MAMAK檔星馬料理吃到經典美味的檳城街邊美食之外，只要單筆消費滿500元的會員以及非會員單筆消費滿900元的顧客即可獲得實體抽獎券，有機會獲得「AirAsia 台北-吉隆坡雙人來回機票」（市值45,300元）。

AirAsia 台灣行銷業務總經理王慕凡表示，為了讓AirAsia的旅客在馬來西亞旅遊回台後，還能夠在台灣繼續感受馬來西亞的美味，我們特別與正宗星馬料理品牌MAMAK檔展開此次的合作。不僅讓AirAsia旅客可享受九折優惠，還有機會獲得台北-吉隆坡的雙人來回機票。此外，現在正值AirAsia的大促銷期間，台北吉隆坡早鳥機票單程未稅只要758元起。我們期待著這次合作能為旅客帶來更多美好的回憶和體驗。