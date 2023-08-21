快訊

恐怖！韓女公園內遭陌生男子性侵、手指虎狂毆命危極慘 嫌犯爆心寒內情

逾9成Apple Watch錶帶髒爆！3錶帶、這1類人細菌最多 清潔方法一次看

網球／史上最長辛辛那提名人賽 約克維奇逆轉阿爾卡拉斯奪冠

打敗文華苑！這豪宅月租金衝60萬元 比小資族年薪還多

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
「勤美璞真」。聯合報系資料照
「勤美璞真」。聯合報系資料照

打敗文華苑、西華富邦！勤美璞真躍全台最貴租金豪宅。據實價登錄，今年7月，大安區豪宅「勤美璞真」24樓戶，坪數共211坪，每月租金達60萬元，每坪單價2828元，創實價登錄以來最貴租金豪宅。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，該社區位於大安森林公園第一排，且就在捷運站出口旁，享有景觀及交通優勢，加上社區規劃百坪起跳的低梯戶比豪宅，少有釋出，本次出租的戶別又是高樓層景觀戶，吸引層峰人士大手筆承租入。

據悉，過去在2020年時有媒體報導，「勤美璞真」11樓就有港澳人士以月租金60萬元租下，但並未實價揭露，此次「勤美璞真」揭露的24樓，成為台北市實價登錄以來最貴的豪宅租賃交易。

統計實價登錄以來，北市最貴租金豪宅前三名，第二為松山區的文華苑，今年2月5樓戶，以每月52.5萬元出租，坪數共341坪，第三為中山區的西華富邦，18樓戶，坪數共180坪，月租金50萬元。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，「勤美璞真」社區身價高，擁有單坪200萬以上的水位，換算下來，其實投報率不到2％，這也顯示富人們出租豪宅投資重點在後續轉手增值獲利，出租大多不是為了投報率，且豪宅出租市場小，現況房市冷清在等待有緣人的空檔，大抵只是利用來賺些小利。

豪宅 租金 勤美

延伸閱讀

14年地王豪宅單價創新高！竟排不進新北前十 還輸新巨蛋

李嘉誠北京豪宅項目 降價近10% 外界：恐是撤離訊號

賣上海豪宅回台養老！62歲方芳芳近照曝光網友驚呆

賣上海豪宅回台養老！62歲方芳芳近照曝光網友驚呆　

相關新聞

建案有「台大」不行！ 這社區收到限期移除信 網友：站得住腳

台大是台灣最高學府，不少建案使用「台大」作為案名，不過，近日有網友在PTT發文表示，朋友住的社區「台大OPUS ONE」...

快開學了！書包周買氣成長衝50% 休閒教具商機倍增

開學季倒數計時，富邦媒（8454）看準返校商機推出《開學清單大解密》檔期活動，並預估開學季將帶動相關買氣成長逾3成。mo...

超商雙雄搶中秋商機 文旦、烤肉、禮盒 陸空戰火力全開

中秋佳節將至，超商雙雄搶攻秋節商機，於線上與實體店面兵分二路、火力全開。全家（5903）於FamiPort預購及實體店舖...

大地酒店搶送禮商機 推出搭環保趨勢中秋禮盒

迎接2023年中秋節，大地酒店推出「大地永月‧法式中秋」禮盒，喜歡西餐廳李建嶔點心主廚以布列塔尼酥餅為基底，研發「花漾」...

華航招募機場運務員 最快11月起報到受訓

華航（2610）看好疫後旅運需求持續強勁，即日起招募桃園機場運務員，預計延攬超過 70 名新血加入團隊，11 月中下旬陸...

「三低」類型建案衝買氣 這五區交易量暴增3倍以上

平均地權條例新制衝擊預售屋交易，但在政策上路前夕，六都卻有多個地區成交量翻倍再翻倍。台灣房屋根據實價登錄資料，統計六都各...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦