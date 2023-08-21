打敗文華苑！這豪宅月租金衝60萬元 比小資族年薪還多

打敗文華苑、西華富邦！勤美璞真躍全台最貴租金豪宅。據實價登錄，今年7月，大安區豪宅「勤美璞真」24樓戶，坪數共211坪，每月租金達60萬元，每坪單價2828元，創實價登錄以來最貴租金豪宅。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，該社區位於大安森林公園第一排，且就在捷運站出口旁，享有景觀及交通優勢，加上社區規劃百坪起跳的低梯戶比豪宅，少有釋出，本次出租的戶別又是高樓層景觀戶，吸引層峰人士大手筆承租入。

據悉，過去在2020年時有媒體報導，「勤美璞真」11樓就有港澳人士以月租金60萬元租下，但並未實價揭露，此次「勤美璞真」揭露的24樓，成為台北市實價登錄以來最貴的豪宅租賃交易。

統計實價登錄以來，北市最貴租金豪宅前三名，第二為松山區的文華苑，今年2月5樓戶，以每月52.5萬元出租，坪數共341坪，第三為中山區的西華富邦，18樓戶，坪數共180坪，月租金50萬元。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，「勤美璞真」社區身價高，擁有單坪200萬以上的水位，換算下來，其實投報率不到2％，這也顯示富人們出租豪宅投資重點在後續轉手增值獲利，出租大多不是為了投報率，且豪宅出租市場小，現況房市冷清在等待有緣人的空檔，大抵只是利用來賺些小利。