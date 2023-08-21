暑假倒數快衝啊！Klook 攜手欣葉國際餐飲送出萬元旅遊金
邁入八月下半，代表快樂的暑假時光已進入倒數計時，不論是先前天氣太悶熱或颱風攪局，讓你還沒來得及跟朋友出門玩耍，現在正是時候。
Klook與欣葉國際餐飲合作，即日起到10月31日只要到旗下的欣葉小聚、唐點小聚或是PappaRich金爸爸暢飲五杯指定飲品，包括三色奶茶、絲襪奶茶、港式檸檬茶等並且加入欣葉會員，就有機會刮中Klook旅遊金，分兩次抽出每次最高5,000元，等於最高送出萬元旅遊金，可於Klook日本商品折抵使用，例如到現在最夯的東京澀谷SKY觀景臺看日落，或是在大阪長居植物園teamLab拍出世界美照，都能使用旅遊金折抵。
除了萬元旅遊金等你來拿，活動期間到合作餐廳用餐任點兩杯飲品，免抽直接送指定餐點招待券，包括欣葉小聚的高人氣甜點巧克力布朗尼，唐點小聚必吃的得意小豬，還有PappaRich金爸爸海南烤麵包加煉乳，每口都能吃到濃濃南洋風味。
這次合作的餐廳都非常適合三五好友揪團來品嚐，包括榮獲米其林必比登連續4年推介的「欣葉小聚」，包括改良自傳統滷豬腳的三杯Q彈豬腳、青龍皮皮剉以及附鍋巴的海鮮酸辣湯等，不同的醬料及烹調手法，研發出兼具傳統與創意的現代風味；「唐點小聚」以傳統粵菜為基礎，結合創意料理手法，好吃又好拍，特別推薦青花椒鱸魚、肥牛叉燒等招牌人氣王。南洋風味的「PappaRich金爸爸」讓你不用出國就能品嚐正宗馬來西亞風味，包括沙爹、海南雞、蝦麵等，加上獨特的辛香料，讓你一秒來到東南亞。
Klook為全球旅遊及娛樂平台，包括熱門景點、一日遊、鐵路票券、租車、飯店住宿等通通都有，超過50萬種商品可選擇，所有旅行所需都能直接在Klook上購足，本次活動與欣葉餐飲底下多元餐廳合作，讓消費者還沒出去玩先感受滿滿的旅遊氛圍，在店內用餐掃QR code下載Klook App，輸入「BetterOnApp」還能享有首次下單九五折的優惠。
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