華航招募機場運務員 最快11月起報到受訓

華航（2610）看好疫後旅運需求持續強勁，即日起招募桃園機場運務員，預計延攬超過 70 名新血加入團隊，11 月中下旬陸續報到，以因應復甦的旅遊市場及新機引進計畫，歡迎對航空業具熱忱者踴躍報考。

華航此次招募航空服務人員桃園機場運務員，報考資格為大學學歷以上，需具備 2021 年9 月 25 日（含）以後的多益 600 分或同等英語認證成績，若具有第二外語能力尤佳。華航網站報名期間自即日起至 8 月27 日晚間 23:59 止，通過書面資料審核者，將於 9 月 9 日進行初試，9 月17 日複試，經初複試成績及綜合評量獲錄取者，最快將於今年 11 月中下旬陸續分批報到受訓。

華航繼去年底睽違三年首次招募機場運務員，今年再度釋出相關職缺，同時也擴大徵才計畫，已陸續完成客服、航務簽派員、人資、會計、客艙組員、資訊人員等職務招考，目前也正進行修護人員招募，報名時間至 8 月 24 日 23:59 止，全年亦持續開放培訓機師報考，為擴展航網及機隊更新計畫全面佈署，目前整體客運班次已恢復達疫前約8 成。

華航以「安全、治理、機隊航網、產品服務、集團合作、品牌感知」六大策略主軸，落實永續發展，致力推動人才培育，打造優質的職場環境，設有完善職務培訓和多元的職涯規劃，榮獲 2023 亞洲最佳企業雇主獎，也入選知名求職網調查 2023 畢業生最嚮往企業之一，並連續 7 年獲臺灣指數公司納入「臺灣高薪100 指數」及「臺灣就業 99 指數」成分股，追求獲利增長的同時，華航亦重視公司永續治理與精進。