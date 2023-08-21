平均地權衝擊預售屋房市？ 這區買氣暴增近七倍

平均地權條例新制衝擊預售屋交易，但台灣房屋統計預售屋實價資料指出，在政策上路前夕，六都有多個地區成交量「翻倍再翻倍」。其中高雄市鹽埕區今年上半年增691%，將近七倍最多。台南市中西區增幅600%，為六都第二。

第三名的台南市東區與第四名的台南市安定區，年增率亦雙雙飆破400%；台北市信義區則以366%的增幅擠進第五，也是六都預售屋交易五大成長熱區的北部唯一代表。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，今年上半年六都預售屋交易的五大成長熱區，鹽埕區、中西區、東區與信義區，都是發展成熟精華區，推案難度較高，往往需經長期整合，才能孕育出稍具規模的指標案，一旦新案釋出，也易受惠於區域供不應求，斬獲不錯銷況，該案銷售期間的區域交易量，亦會因而飆高。

尤其高雄市鹽埕區與台南市中西區，皆為該都會面積最小、土地資源最少的行政區，受久違大案影響交易量能的情況也更加明顯。

台灣房屋三多捷運加盟店店長吳泓億表示，鹽埕區長年推案稀少，但這兩年因華王飯店賣給建商重建，推出量體上千戶的小宅新案「港灣1號院」，且該案去年第4季祭出低自備方案激化買氣，使今年上半年登錄逾270筆交易，也讓鹽埕區交易量比去年同期暴增近7倍。

五大成長熱區中，台南市東區的年增幅雖居第三，但增加件數552件卻是五區最多。

台灣房屋台南府城加盟店店東陳國楨指出，東區近年因平實營區、南台南副都心的開發，迎來難得推案潮，今年上半年兩大重劃區交易熱絡，特別是平實營區今年進場的「艾美新時代」，因是地上權案，主打3字頭低價，相當於同區所有權案打6折，不到半年就成交逾200件，是東區今年預售屋買氣的最大推手。

安定區則因推案從透天厝轉型為華廈，擴大供給量，加上房價比同在南科附近的善化、新市便宜，吸引園區自住買盤轉進，使交易量直線上升。

陳定中表示，綜觀今年上半年繳出爆量表現的地區，主要都是靠「低總價」、「低單價」、「低自備」等三低類型的建案衝出買氣，連時常以豪宅交易掀起話題的台北市信義區也不例外。

陳定中表示，綜觀今年上半年繳出爆量表現的地區，主要都是靠「低總價」、「低單價」、「低自備」等三低類型的建案衝出買氣，連時常以豪宅交易掀起話題的台北市信義區也不例外。