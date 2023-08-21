經濟選書／推銷第一課 打敗鱷魚腦

綜觀大腦演化簡史，我們會發現三件事：

一、瑕疵零件從何而來。

二、為何推銷遠比想像中複雜。

三、為何推銷如同物理、數學或醫學等高階能力，必須靠後天習得。

首先來談談歷史。近年來，神經科學研究屢有突破，結果顯示大腦的發展分成三個階段。第一個階段是原始腦，又稱「鱷魚腦」，負責初步過濾所有進到腦中的訊息、主導多數戰或逃的反應，也能產生強烈的基本情緒。但若是涉及決策，鱷魚腦的推理能力只能說…呃，很原始，說穿了就是沒太多處理能力，畢竟它的主要任務是維持我們的生命。我凡是提到鱷魚腦，就是在指這個階段。

接下來是中腦，用來決定事物和人際互動的意義。最後發展出來的是新皮質，具備解決問題的能力，能夠思考複雜議題，並用推理來找答案。

根據分子生物學家克雷格．斯馬克（Craig Smucker）所說，我們在推廣理念、推銷產品、談論買賣等時候，都是在動用大腦的新皮質，這個部位會形成想法、轉換成語言並加以呈現，這個過程僅憑直覺就可完成。

無論推銷的是什麼東西，都需要說明抽象的概念。就我看來，這類點子理應來自大腦用來解決問題的部分。然而，這正是你我的思維可能出現偏誤的地方。我原以為，既然自己形塑想法的能力由新皮質所掌管，我的聽眾想必也是用新皮質來接收資訊。

大錯特錯。

說話者的新皮質所建構、發送的訊息，其實是由聆聽者的鱷魚腦接收並處理。

你也許跟十年前的我一樣。當時，我深信「大腦就像電腦」的比喻。若我用電腦寄一份Excel表格給你，你也是用Excel開啟閱讀。我以為大腦也是依循同樣原理運作：若我用新皮質創造訊息「寄給」（告訴）你，你想必也是用新皮質來打開。

但所有話術或訊息，其實都要先經過鱷魚腦的生存過濾機制，才會跑到新皮質這個邏輯中心；而正因為人類演化的特殊方式，這些過濾機制讓推銷變得難上加難。

因此，我非但沒有達成溝通目的，以前自認絕佳的點子往往遭到對方鱷魚腦的排斥，他們可能斷然拒絕、加以阻撓或毫無興趣。

當然，若最後推銷成功，這些訊息終究會抵達對方的新皮質，屆時一旦對方準備說「好，那就這樣敲定囉」，就代表他在用大腦最高等的邏輯中心處理資訊。不過，訊息起初並非進到對方大腦的這個區域。

容我進一步說明。由於相較於地球上其他物種，我們人類屬於較為軟弱又移動緩慢的物種，因此數百萬年來，我們的生存方式就是把萬物都視為有潛在危險。

再加上我們的祖先少有真正安全的時刻，因此學會了再謹慎也不為過的本能，這至今仍存在於我們的潛意識中，每次遇到新事物就會觸發，譬如碰到陌生人向我們推銷的情況。

（摘自《募資提案教父的破億成交術》，商周出版）