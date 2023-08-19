大稻埕8/20大型煙火秀登場 北市環保局出動流廁車便民

2023大稻埕夏日節大型煙火秀將於明(20)日在大稻埕碼頭、延平河濱公園登場，預計將有大量人潮湧入，台北市環保局除加派人力、增設大型垃圾桶、回收桶，加強周邊環境維護與消毒外，也將出動三台大型流廁車及兩台多功能親善流廁車，提供民眾方便且安心的如廁服務。

另因應登革熱疫情，環保局已加強活動區域的消毒，提醒民眾應穿著淺色衣物，若為短袖則建議穿戴袖套或外加薄長袖外套，並使用合格之防蚊液做好防蚊措施。該局也提醒民眾切勿隨便丟棄垃圾，共同為維護市容整潔與城市觀光形象盡一分心力。

環保局表示，為了維護環境清潔，已規劃於活動現場設置資源垃圾回收站37站（含一般垃圾桶、資源回收桶），動員110人維護清潔及清運垃圾，以及消毒班執行周邊環境消毒作業。該局同時出動3台大型流廁車及2台多功能親善流動廁所車提供民眾如廁需求。流廁車內部具備性別、親子、高齡、無障礙及穆斯林等五大友善設施，並比照防疫等級規格，全車皆加強防疫清潔與消毒，且提供應急生理用品，落實月經平權。

環保局於大稻埕夏日節期間(7月1日至8月20日)持續維護周邊環境整潔，支援活動至今已出動清潔隊員214人次、相關勤務車輛共17車次。該局也呼籲參與活動的來賓在歡度佳節的同時，一起隨手作環保，共同維持市容潔淨。