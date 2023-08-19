快訊

長條雷雨帶靠近台灣！10縣市發布豪雨特報 恐影響至晚間

46%國人不支持民進黨繼續執政 朱立倫「24字箴言」揭勝選契機

21歲網紅驚傳溺斃 知名歌手悲痛證實女兒離世

大稻埕8/20大型煙火秀登場 北市環保局出動流廁車便民

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
2023大稻埕夏日節活動現場設置多功能親善流廁車。北市環保局提供
2023大稻埕夏日節活動現場設置多功能親善流廁車。北市環保局提供

2023大稻埕夏日節大型煙火秀將於明(20)日在大稻埕碼頭、延平河濱公園登場，預計將有大量人潮湧入，台北市環保局除加派人力、增設大型垃圾桶、回收桶，加強周邊環境維護與消毒外，也將出動三台大型流廁車及兩台多功能親善流廁車，提供民眾方便且安心的如廁服務。

另因應登革熱疫情，環保局已加強活動區域的消毒，提醒民眾應穿著淺色衣物，若為短袖則建議穿戴袖套或外加薄長袖外套，並使用合格之防蚊液做好防蚊措施。該局也提醒民眾切勿隨便丟棄垃圾，共同為維護市容整潔與城市觀光形象盡一分心力。

環保局表示，為了維護環境清潔，已規劃於活動現場設置資源垃圾回收站37站（含一般垃圾桶、資源回收桶），動員110人維護清潔及清運垃圾，以及消毒班執行周邊環境消毒作業。該局同時出動3台大型流廁車及2台多功能親善流動廁所車提供民眾如廁需求。流廁車內部具備性別、親子、高齡、無障礙及穆斯林等五大友善設施，並比照防疫等級規格，全車皆加強防疫清潔與消毒，且提供應急生理用品，落實月經平權。

環保局於大稻埕夏日節期間(7月1日至8月20日)持續維護周邊環境整潔，支援活動至今已出動清潔隊員214人次、相關勤務車輛共17車次。該局也呼籲參與活動的來賓在歡度佳節的同時，一起隨手作環保，共同維持市容潔淨。

環保 大稻埕

延伸閱讀

大稻埕煙火秀明晚壓軸登場 交管措施外警方再提醒這些事

漁人碼頭年度盛事 情人節煙火秀27日綻放

高雄平安、如意2座金爐發威 集中焚燒紙錢可減9成汙染

新豐掩埋場自燃事件頻傳 竹縣環保局從三方面防制

相關新聞

長條雷雨帶靠近台灣！10縣市發布豪雨特報 恐影響至晚間

中央氣象局表示，今天至明天上午受到低壓帶影響，天氣仍然不穩定，明天白天水氣就會轉少；今天傍晚也針對10縣市發布豪雨特報，...

不菸不酒卻染上猛爆性肝炎 男成「一肝二用」首例分享重生心境

熊姓男子不菸不酒，卻在39歲時因猛爆性肝炎必須換肝，為全台首例「一肝二用」受贈者之一，20年來始終保持感念的心。林口長庚...

颱風季再起 氣象局指26日至9月15日有熱帶擾動生成機會

中央氣象局發布8月19日至9月15日的月長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專表示，颱風季再起，新一波季內振盪...

南台中家扶募獎助學金仍有160萬缺口 急徵助學人支持

新學期即將展開，南台中家扶中心為家扶學子籌措獎學金，目標450萬元，預計將有472位同學可從中受惠安心求學，但至今尚有1...

台日工藝交流／走出燒傷低潮 邵尊漢成玻璃藝術畫大師

以玻璃畫創作聞名的新竹玻璃藝術家邵尊漢，20多年前曾因意外全身燒燙傷，一度意志消沉，後來在親友鼓勵下收起消極的負面情緒，...

蜂農獲特等獎 傳授辨別品質佳的秘訣之一在顏色

舉辦23年的大崗山蜂蜜文化節今明兩天登場，因獨特石灰岩地質，讓該處所產龍眼蜂蜜擁有獨特風味而遠近馳名，活動中市長陳其邁頒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦