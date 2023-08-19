土東旅遊漸熱絡 晴天旅遊帶您探索世界奇景

在旅行社積極行銷與包裝下，疫情前國人前往土耳其旅遊的人數有逐年增加趨勢，疫後國境開放，土耳其航空恢復台灣直飛航班，前往旅遊的國人愈來愈多，根據交通部觀光局統計指出，今年1至6月國人赴土耳其旅旅有3.7萬多人次，較去年同期大幅成長334.5%，除了土西為台灣旅行團熱門的旅遊區域，現在有旅行社開發土東行程，要讓國人見識土耳其的另一面。

位在土耳其東部，神秘的科馬基尼王國終於揭開面紗，尤其是被列為世界第八大奇景的人頭山（內姆魯特山），這些碩大的石造人頭如何興建如何搬運，就像埃及金字塔一樣依舊是個謎。而在西元前後才存在的科馬基尼王國，卻像影子般地突然消失，獨留遺跡供人憑弔，在壯麗的人頭山中，能夠度過日出與夕陽，似乎也看盡帝國的流轉。這麼特殊的土耳其東部行程，晴天旅遊近期完成行程開發與規劃。

晴天旅遊董事長陳依福規畫的「土耳其東部」特殊行程，親自踩線兩次，要將最美最好最有文化的土耳其世界，帶給旅人遊客們。

99%台人沒去過土東? 四大世界文化遺產與磅礡地貌 蒐集世界之最

台灣遊客對於土耳其西部較為熟悉，而土耳其東部只能在課本中找到。這塊區域是以美索不達米亞平原作為主體，將世界文化遺產及千年古城多樣地貌一次囊括到位。晴天旅遊規劃的行程要看盡歐亞交界的四個世界文化遺產、走訪地質地貌豐富的瀑布、火山口湖、地底鹽洞、火星谷、彩虹公路、一萬五千年的鐘乳石洞等，此地更可以收穫到許多世界之最。

可以親眼見到傳說諾亞方舟停靠地聖山「阿拉拉特山」、兩河流域上游雙沉城巡遊、地球上「最古老」的哥貝克力石陣，石陣上還留有特殊動物的圖騰、聖經中的亞述城哈蘭是人類最早居住地。另外也造訪鄂圖曼宮殿建築-伊沙克帕夏宮、千年歷史的凡城、阿尼古城等等。

深入土東踩點 純樸良善庫德族人導引 原汁原味家鄉呈現

陳依福表示，為了讓旅客真正體驗當地文化，他在東土耳其踩線時找了當地庫德族人擔任導遊，走過所有的景點。他們真的十分純樸，完全和媒體報導的危險印象劃不上等號。陳依福說，獨家深入庫德族人的生活，是土東行程的亮點之一，外界的誤解讓他們家鄉美景推動變得困難，豐富的人文歷史也無法讓更多人了解，因此他規劃的行程將融入當地生活，逛當地人的市集，創造更多的獨特旅遊新體驗。

真正體驗土東原汁原味 貼近庫德人聚落與傳統餐食

在兩週的踩線行程中，旅人除了在視覺以及心靈上無限震撼之外，舌尖上的美食體驗也是土東旅途中最特別的印記。行程中能享用真正土東道地料理，大家熟悉的土耳其料理有些較為迎合觀光客口味，但是土東料理仍然保持傳統，絕對可以體驗到當地人飲食文化的原汁原味。

挺過了三年疫情的低迷寒冬，2023年旅遊業終於迎來遍地暖陽。後疫情時代體認人生無常，更多旅人想要選擇必去必遊且停留時間長一些，了解多一些的城市及國度，這也是旅遊業者突圍紅海市場的主力規劃路線。

為免舟車勞頓耗損時間精力，晴天旅遊特別安排土耳其航空「早抵晚回」採取一次轉機北進南出，以順時鐘的方式更有效率遊土東。美索不達米亞尋跡，從歷史脈絡重回古文明源頭，領略深厚底蘊，現在就讓土耳其東部的旅程，成為自己環球打卡的下一站。