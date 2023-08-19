強化軌道路線 臺鐵局加速第三雙溪橋工程

交通部臺鐵局為提升行車運轉安全，正加速各項軌道改善工程，其中位於宜蘭線的「第三雙溪橋」克服各種天候及施工困難，已於日前完成最後一跨橋面，刻正全力執行鋪軌作業，預計今年年底完成電車線系統及號誌系統後，即可於明（2024）年初辦理履勘，切換啓用。

第三雙溪橋工程分為北端路塹段、中央新建橋梁、以及南端路堤段，全長1.84公里，其中橋梁段全部鋪設版式軌道。由於新建橋梁段跨越雙溪河及田寮洋溼地，較舊橋梁底高程提高2.63m，同時彎道曲線半徑由600m增為1600m，除大幅提升了防汛效能外，列車行駛速度亦可提升至130km/h，兼顧安全及乘坐舒適性。

此外為了保育當地特有的鳥類及水生物棲息，採用友善環境工法也收到極佳效果，持續觀察統計發現，既有143種鳥類，包括17種特有亞種及28種保育鳥類，仍保持有5786隻在當地棲息。

臺鐵局局長杜微18日在專案工程處處長姜登凡、宜蘭工務段段長連建智、宜蘭運務段段長許民杰、文資保育科科長翁惠平陪同下，視察第三雙溪橋工地現場，除聽取簡報外，也實地察看鋪軌及邊坡防護施作情形。