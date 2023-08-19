強化軌道路線 臺鐵局加速第三雙溪橋工程
交通部臺鐵局為提升行車運轉安全，正加速各項軌道改善工程，其中位於宜蘭線的「第三雙溪橋」克服各種天候及施工困難，已於日前完成最後一跨橋面，刻正全力執行鋪軌作業，預計今年年底完成電車線系統及號誌系統後，即可於明（2024）年初辦理履勘，切換啓用。
第三雙溪橋工程分為北端路塹段、中央新建橋梁、以及南端路堤段，全長1.84公里，其中橋梁段全部鋪設版式軌道。由於新建橋梁段跨越雙溪河及田寮洋溼地，較舊橋梁底高程提高2.63m，同時彎道曲線半徑由600m增為1600m，除大幅提升了防汛效能外，列車行駛速度亦可提升至130km/h，兼顧安全及乘坐舒適性。
此外為了保育當地特有的鳥類及水生物棲息，採用友善環境工法也收到極佳效果，持續觀察統計發現，既有143種鳥類，包括17種特有亞種及28種保育鳥類，仍保持有5786隻在當地棲息。
臺鐵局局長杜微18日在專案工程處處長姜登凡、宜蘭工務段段長連建智、宜蘭運務段段長許民杰、文資保育科科長翁惠平陪同下，視察第三雙溪橋工地現場，除聽取簡報外，也實地察看鋪軌及邊坡防護施作情形。
杜微表示，工程期間特別感謝交通部胡政務次長湘麟及張技監垂龍多次視察指導，使第三雙溪橋順利邁入最後施工階段，各單位應確保工地安全及工程進度，包括土堤掛網、邊坡自由格梁植栽都請注意辦好，以如期如質完工通車。
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