高雄亞灣2.0啟動 超精華地段將蓋千戶社宅供企業安家

高雄亞灣2.0智慧科技創新園區經行政院核定，預期吸引產業進駐投資550億，帶動超過4200就業機會，高市府因應產業、青創人才移居需求，已部署2.3公頃社宅基地，分兩期興辦，規畫1484戶，第一期已開工，預定2027年完工。

亞灣2.0智慧科技創新園區計畫將5G AIoT技術應用擴展至半導體、石化永續、智慧港灣、智慧影視產業等高雄特色產業，同擴大商業模式驗證，並具有IC設計中心、企業研發總部、人才培訓基地、金融與休閒服務等，吸引企業進駐設立研訓總部，並輸出南向國家，成為「智慧城市解決方案」輸出母港。

高市都發局長吳文彥說，中美貿易戰延續，各國競相爭取台灣半導體及IC研發設計等，高雄為吸引產業青睞，並幫產業留住技術或關鍵人才，亞灣2.0都市細部計畫在既有特貿土地產業樓板使用達基準容積70%時，允許基準將容積30%作為產業安家宅或員工宿舍。對投資營運總部及附屬設施，或投入策略性產業者也適度給予20%容積獎勵。

他表示，高市府目前部署2.3公頃的亞灣社宅基地，分兩期興辦，規劃約1484戶，滿足5GAIoT產業人才就業及就近居住上班等生活需求，也讓弱勢族群享有市中心便捷完善的居住環境。

都發局指出，全球國際港市多朝商辦產住複合使用機能創造水岸多元發展，高雄「亞灣2.0」計畫也希望以企業總部、商務辦公或研發訓練型態吸引產業群聚，同時兼顧生活、水岸休閒娛樂、減碳淨零等城市發展策略。在平台媒合產業後，除適用獎勵容積外，也會協助申請高雄市促產條例訂定的招商融資利息、房屋租金補助，促企業集團旗艦中心群聚落腳高雄。

都發局補充，高雄目前590公頃多功能經貿園區都市計畫，將延續亞灣2.0細部計畫土地使用管制與都市設計基準，形塑城市性格，躋身全球國際港市。