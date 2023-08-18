低碳蔬食當道 7-11天素地蔬複合店達百家 不只賣素肉還賣素冰、素零食
低碳蔬食當道，超商雙雄搶攻蔬食商機。統一超（2912）素食品牌「天素地蔬」鮮食已鋪向2,500家店鋪，與7-ELEVEN攜手結合打造的複合店，今（18）日宣布已達100家，販售素食冰品、素零食、素肉等，也讓天素地蔬成為破億元品牌，先前攜手知名餐飲品牌推出商品，帶動業績成長三成，今年整體業績要再成長一至兩成。
此外，全家（5903）今年7月宣布推出全新蔬食品牌「植覺生活」，有13款蔬食新品。值得一提的是，全家去年底開始陸續在慈濟醫院、園區打造5間「全蔬食便利商店」，其中全家關渡慈濟店，更是全台規模最大的全蔬食便利商店，創超商首例。
7-11佈局蔬食版圖，2020年首度推出「天素地蔬」自有品牌，現已是億元級素蔬食品牌。推出三年來搶攻備受外食族和年輕客層，今年上半年相關業績就較2020年翻倍成長，也吸引其他通路業者跟進加入蔬食潮流。
近年7-11陸續與餐飲品牌主廚研發近50款微波即食的商品，包含與熱浪島、阜杭豆漿、漢來蔬食、養心茶樓，以及米其林綠星餐廳「陽明春天」、「小小樹食」聯名合作，將植物肉、燕麥奶或藜麥、鷹嘴豆等食物入菜，素蔬食餐點有輕食便當、御飯糰、捲餅、義大利麵、燉飯等，平均帶動相關類別業績成長三成，至今有超過千萬人次購買。
7-11表示，雖然蔬食為小眾市場，不過因屬於低碳飲食，逐漸有許多年輕客群接受此類商品；推出「天素地蔬」以來，目前有2,500家門市導入冷藏鮮食，今與7-11攜手的複合店正式達到100家，從一開始的冷藏鮮食，現在類別已擴及到甜點和飲品，今年該品牌業績有望再成長一至兩成。
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