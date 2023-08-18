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看好觀光商機 中租租車Hertz合作續約迎接國際旅客

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
中租租車董事長楊子汀（左）與 Hertz 亞太區副總裁 Eoin MacNeill （右）簽署合作協議。中租控股／提供
中租租車董事長楊子汀（左）與 Hertz 亞太區副總裁 Eoin MacNeill （右）簽署合作協議。中租控股／提供

中租控股（中租-KY）（5871）旗下中租租車宣布，與赫茲全球控股公司（Hertz Global Holdings Inc）旗下Hertz租車合作協議續約，儀式於中租控股台北內湖總部舉辦。中租租車表示，迎接疫後跨境旅遊，國際旅客回籠，期待雙品牌持續攜手合作，共同經營台灣市場，營運表現可望再創佳績。

2018年起，中租租車與Hertz租車，開啟雙品牌跨國合作，由中租租車在台提供Hertz及其旗下Dollar、Thrifty來台國際旅客，自駕或附駕、機場接送等優質服務；而Hertz提供台灣旅客簡便的預約流程，於全球逾8,000處據點，享受自駕或機場接送等租車服務。

中租租車表示，雙品牌合作，拓展海外市場對中租租車的品牌認識，有效建立來台租車需求旅客的品牌指定度，更成功提升中租租車的海外旅客數，逾半業績貢獻來自於國際市場高知名度的Hertz及旗下Dollar、Thrifty，同時帶動中租租車的長、短期租車服務。

Hertz租車表示，雙品牌合作逾５年，中租租車的專業優質品牌形象，確實為Hertz客戶提供台灣在地且便捷的租車服務，提升客戶的滿意度，期待Hertz未來能為中租租車的用戶，提供全球各地更完善的服務，雙方持續共創雙贏。

中租租車的服務據點，設置於交通樞紐、商務觀光租車需求高的地區，快速的取、還車服務，以滿足休閒旅遊與商務需求等不同消費者。同時，秉持ESG永續發展理念，中租租車正積極籌備推出共享汽車服務，為社會共享共好新經濟，投注心力。

中租租車第７度入選「臺灣服務業大評鑑」，今年獲得汽車租賃類的服務優良品牌銀獎，服務品質屢受專業調查機構肯定，並且也響應企業回饋社會的理念，延伸中租控股號召的「愛心轉運站」作為，以人力支援各社福機關團體，舉辦淨灘環保等活動。近期更與唐氏症基金會合作，陪伴唐寶寶繪圖畫作，並於中租租車服務站所展示；同時也於中租租車官方網站，推廣地方創生的深度旅遊，邀請客戶一起以行動支持在地發展。

中租租車董事長楊子汀(左四)、Hertz亞太區副總裁 Eoin MacNeill (左五)，與團隊合影。中租控股／提供
中租租車董事長楊子汀(左四)、Hertz亞太區副總裁 Eoin MacNeill (左五)，與團隊合影。中租控股／提供

中租 機場 唐寶寶

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