彰化冷門商圈成購屋最熱區 房仲：全靠這建設

根據彰化縣彰化地政事務所統計，今年首季彰化市不動產交易最熱區，為南興國小周邊的「南興段」、單季成交115件，打敗縣政商圈、精誠夜市等熱門商圈。房仲表示，南興段離彰化市中心稍遠，過去市場沒這麼熱絡，近年因為總經費達37.5億元的「大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」帶動，陸續有建商進場購地。

中信房屋彰化仁愛加盟店店東謝曜駿表示，南興段位在彰化市最南端，為南興國小周邊區域，該區道路狹小、會車困難，大一點的車都會避免走這邊。

不過大埔截水溝堤岸道路拓寬工程完工後，進到市中心車程只要三分鐘，且整個沿線會從彰水橋起，經台19線、崙美橋、省道台1線、縣道137線、建國科技大學，還可直通彰化交流道，將串起整個交通網路，成為區域房市大利多。

謝曜駿說，一兩年前，南興段土地一坪賣十幾萬，現在一坪大約要到25萬元以上，土地取得成本變高，加上工料雙漲，目前預售案如「寶弘御璽」開價一坪就要30萬左右，都是以大樓為主，主力為兩到三房產品。

他表示，因為附近有明星學校彰興國中，所以深受小家庭青睞，多半為彰化本地人在台中上班的族群，看好未來的交通便利性出手買房。

首季彰化另兩個交易熱區為「南郭段南郭小段」彰化縣政府、彰化基督教醫院周邊一帶，「西門口段」 精誠夜市商圈，謝曜駿說，這兩個區域都是傳統的商圈，交易原本就很熱絡。

尤其彰化縣政府一帶，在彰化中友百貨的話題帶動下，近期價格直線向上，其中在彰化中友百貨預定地的對面新建案「德鑫世紀官邸」，預售時開價一坪32萬，不到一個月就完銷，目前轉手價已有一坪39萬的紀錄。

謝曜駿表示，受利多因素影響，目前賣方有一些預期心理，開價有點偏高，但因為去年底發生過建設喊停的情形，買方還是抱著觀望的心態，不會輕易對高價屋買單，目前買賣雙方歧見比較大，去化天數拉長。