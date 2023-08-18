八成五觀光業看好景氣 星級飯店徵才意願最高

疫情解封，觀光旅宿業的業績持續回升，但缺工卻成了復甦的最大阻礙 。根據1111人力銀行今（18）日發布的最新調查顯示，觀光產業對於今年景氣抱持正面態度的企業高達八成五，但表示下半年將開缺的企業則只有五成五。

1111人力銀行指出，除了傳統徵才淡季的因素外，同為觀光產業，不同業態也出現不同的求才步調，進一步交叉分析發現，產業中徵才意願最高的依序為星級飯店、主題樂園、飯店連動之商場、觀光工廠，而意願相對較低的則有旅行社、民宿業者。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，疫情對觀光產業帶來的衝擊是非常嚴重的，長達三年的期間，從疫情之初三級警戒期間完全停擺，疫情最嚴峻時，全台有5萬9,000人放無薪假，直到去年底國境解封前後，觀光產業才開始回血，恢復最快的國內旅遊，在解封前景點就出現報復性出遊，包括星級飯店、主題樂園、飯店連動之商場以及觀光工廠等，都以極快的速度爆發出遊人潮，讓疫情期間人力緊縮的觀光業者，瞬間面臨無人可用的困境。

根據1111人力銀行資料庫顯示，目前觀光產業有超過5萬3,000個工作機會，和疫情期間的低迷相比，工作機會數已經翻了二倍，但疫情警戒期間不少從業人員早已轉換跑道，擁有穩定的工作，當年收入歸零的回憶，都讓這群曾經在產業中打拼的從業人員躊躇不已，就算找到新進人員，也因為沒有經驗傳承，短期間青黃不接，提高了企業徵才的難度。

曾仲葳分析，除了部分業態找不到生力軍，長達三年的疫情也讓觀光產業在擴張前會先選擇保留退路，特別是資本財力不夠雄厚的中小企業，像是從事專門接待國際觀光客的旅行社，因為團客還沒有全面開放，看不到收入，儘管旅宿業無薪假人數從年前的高峰逐漸收斂，但業者多選擇先觀望，以現有人力維持業務，另外像是業務規模不大的民宿業者，人力可以由自家人支援，要轉為徵才，還需要一點時間。

上述「觀光業徵才現況調查」問卷，是1111人力銀行自2023年8月2日至8月16日，針對1111人力銀行的企業會員進行立意抽樣調查，有效樣本數759份。