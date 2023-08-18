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超商產業高齡、缺工、強競爭 全家揭3策

聯合報／ 記者林海／台北報導

台灣超商產業競爭進入深水區，全家董事長葉榮廷昨天表示，目前整個產業面臨高齡化、大缺工、強競爭的「高大強」三大挑戰，而全家將以「鮮食」、「會員」、「智能化」三大策略來因應。

「超商二哥」全家今年邁入卅五周年，目前店數超過四千一百家，僅次於龍頭統一超商，今年有望挑戰千億營收。但台灣是全球超商密度最高的國家，葉榮廷說，雖然疫情對超商影響基本上已經結束，未來營運卻不是一帆風順。

面對「高大強」的挑戰，葉榮廷指出，台灣走向高齡化，超商也必須回應居家生活，因此要建構數位和實體的融合，而零售競爭進入深水區，超商在會員經營上要更加努力，提升會員的黏著度；在大缺工的時代，則以智能化因應，利用新的科技協助面對挑戰。

葉榮廷說，全家大約有百家門市沒有廿四小時營運，主要原因並非缺工，而是門市的地點屬於封閉商圈。他認為，門市經營可以思考人力投入和產出效益，去調整營業經營時段，大夜班效益未必比較不好，同時也可以考慮調整上午開門時間。

葉榮廷表示，全家自一九八八年成立，早期競爭者是傳統商店，超商主要競爭力來自「便利」，不論是時間、距離與購買都強調方便，後來逐漸加入服務機能，例如一九九七年開始有代理單據代收等服務，之後再加入包裹代收等服務，近幾年超商比的就是差異。

過去三年，疫情對超商造成很大衝擊，葉榮廷說，全家在二○二一年出現首次年度營收衰退，更有部分品類至今尚未恢復到疫情前水準，但靠著鮮食的快速成長，才讓損益表顯得不那麼難看。

葉榮廷指出，二○一五年鮮食的營收占比突破百分之廿，去年已突破百分之卅，更有卅款年銷售破億元產品，足見民眾對於超商的依賴程度愈來愈高，因此今年不但要挑戰億元商品達到五十款，還要投入百億元布局鮮食基礎建設。

統一超商 全家 疫情

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