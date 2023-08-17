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出軌許姓處長已主動請辭 群創證實「給員工的一封信」內文曝光

超基因董監事改選 前中研院副院長王惠鈞擔任董事

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
超基因生技改選董監事，黃金陣容登場，新任董監事都是產官學菁英。超基因生技提供
超基因生技改選董監事，黃金陣容登場，新任董監事都是產官學菁英。超基因生技提供

超基因生技接手全台首家臍帶血公司再生緣，致力成為全球十大生物資源保存中心，並擁有全亞洲第一的保存細胞軟硬體設施，公司最近召開股東大會改選第9屆董監事，選出5名新任董事及2名監事，都是來自學術界與產業界的菁英。

超基因生技新任董事會堪稱黃金陣容，包括新任董事王惠鈞是中央研究院前副院長，何啟功是行政院衛生福利部前政務次長，戴謙曾任中油公司董事長、監察人魏耀揮與楊弘敦，則分別擔任馬偕醫院校長與科技部部長，都是重量級傑出人士。

超基因生技接手再生緣公司後，致力成為規模全球十大生物資源保存中心，不但與美日等國合作打造臍帶血幹細胞醫療研究平台，並擁有ISO9001、GTP及TAF等國內外認證的國家級細胞儲存中心及實驗室，獲得美國專利的無血清培養技術，也是台灣唯一具國際臍帶血協會CBA會員身份的機構。

全球因疫情、健康及高齡化等市場需求，讓生醫產業與幹細胞療法更顯重要，超基因生技表示，將持續深化幹細胞資料庫，盼藉由強大發展利基持續造福更多人群。

另與美國杜克大學臍帶血權威喬安‧庫茲伯醫師（Dr. Joanne Kurtzberg）攜手對腦麻治療合作，並成為日本最大的幹細胞儲存公司的第七大股東，對於自然殺手細胞NK cell有廣泛的臨床實驗，雙方共同開發技術或治療方法。

超基因生技是全球臍帶血協會會員，也是世界骨髓捐者資料庫WMDA會員，擁有全球3,000多萬份骨髓資料，及75萬份以上臍帶血資料搜尋配對權利。

綜觀全球生醫產業及幹細胞療法，超基因生技擁有強大的專業技術、國際接軌、延續再生緣20年經驗，及幹細胞蒐集與國際通路等四大優勢。

據指出，超基因生技今年3月就已安排人事布局，因為股東會延後，本月11日才宣布新的董事會。王惠鈞和楊智惠當初是同時進入超基因生技，分別擔任副董事長和董事。這次王惠鈞接任楊智惠成為新任董事，楊智惠則出任策略長，借重她在醫學領域的研發生技專業長才。

生技 幹細胞 股東會

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