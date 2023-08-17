快訊

日籍業務來台聚餐喝醉 搭車回飯店沒下車...同事才驚覺「全身涼掉了」

北市長安段公辦都更招商 投資額約40億元

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
臺北市長安段公辦都更案公開徵求出資人，預計10月24日截標。國家住都中心提供。
臺北市長安段公辦都更案公開徵求出資人，預計10月24日截標。國家住都中心提供。

國家住都中心今（17）日召開「臺北市中山區長安段公辦都更案」線上招商說明會，此案由國家住都中心擔任實施者，今年7月26日公開徵求出資人，現正招商中，全案投資總額達40億元，將於今年10月24日截標。

國家住都中心執行長黃景茂表示，國家住都中心成立五年來，推動公辦都更不遺餘力，已成功招商完成11案。此次推出的長安段公辦都更案，位於建國南路與市民大道雙軸線交口附近，位處北市核心地帶，距離敦北、站前、信義、公館等商圈皆只需車程10分鐘，往東至大潤發中崙店、微風廣場及捷運忠孝復興站百貨商圈也都在10分鐘步行距離內，區位條件相當優良，且基地周邊齊聚各項服務設施，有懷生國小、中山女子高中、臺北科技大學，生活機能健全。

國家住都中心說明，此案已取得九成以上私地主參與意願書並獲得在地管理委員會支持，且已就私地主擬選配房型進行調查，提供出資人規劃設計參考，可降低建築規劃不確定性，預估未來可順利推動。

國家住都中心補充，此案退縮基地留設人行步道及公共開放空間，串聯市民高架橋下行人穿越道及南側昌隆及瑠公圳公園，延伸周邊都市綠帶系統，於一樓設置托嬰中心及店鋪，滿足在地的商業活動機能。

國家住都中心副主任林啟賢（左）、組長洪雙臨共同說明基地開發構想。國家住都中心提供。
國家住都中心副主任林啟賢（左）、組長洪雙臨共同說明基地開發構想。國家住都中心提供。
國家住都中心執行長黃景茂。國家住都中心提供。
國家住都中心執行長黃景茂。國家住都中心提供。

公辦都更

延伸閱讀

北市延慧書庫10週年 15顆廢電池免費換好書

北投纜車爭議仲裁須付2.35億 北市預計月底審經費

故宮無障礙系統要設在山限地 北市居民憂土石流

一頭霧水賣啥？ 北市超大扛棒18年老店「魷魚+倒立豬」 內行解答：超好吃

相關新聞

「安屎之亂」再起？好市多衛生紙降價 五月花和春風的策略應變是？

因為紙漿價格上漲，導致衛生紙價格2022年大漲，苦了消費者的荷包；2週前，指標性產品好市多科克蘭衛生紙率先宣佈降價，此舉是否帶動新一波價格戰上演，其他品牌會降價？又要用什麼方式攬客？

估全年推案總銷金額年減12% 賴正鎰：但仍有機會突破1.6兆元

中華民國全國商業總會主席賴正鎰今天表示，雖然國際通膨及升息壓力趨緩，但工料高漲問題沒有解決前，房價不會跌；他預估全年推案...

「剪線潮」仍持續…有線電視收視戶Q2跌破460萬戶 續探統計以來新低

NCC公布今年第2季有線電視戶數為459萬3341戶，季減2.9萬戶、減幅0.64%，連續23季下滑，再探統計以來新低；...

ASM在台首個培訓中心落腳台南 將培育上百名半導體人才

荷蘭半導體前端製程設備龍頭企業ASM今（17）日宣布在台灣成立的首個培訓中心正式啟用，落腳台南科學園區，將充分強化ASM...

保瑞藥業斥資12.3億買下美國六項品牌藥 拚三年內回本

保瑞藥業（6472）今（17）日宣布，董事會決議透過子公司安成藥業，購買艾威群集團（Alvogen Group）旗下美國...

當年5號店店員如今成董座 全家35周年營收拚1000億大關

全家（5903）今（17）日舉辦35周年記者會，慶祝在台滿35年，董事長葉榮廷提到面對疫後零售挑戰，全家將以OMO戰略攻...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦