北市長安段公辦都更招商 投資額約40億元
國家住都中心今（17）日召開「臺北市中山區長安段公辦都更案」線上招商說明會，此案由國家住都中心擔任實施者，今年7月26日公開徵求出資人，現正招商中，全案投資總額達40億元，將於今年10月24日截標。
國家住都中心執行長黃景茂表示，國家住都中心成立五年來，推動公辦都更不遺餘力，已成功招商完成11案。此次推出的長安段公辦都更案，位於建國南路與市民大道雙軸線交口附近，位處北市核心地帶，距離敦北、站前、信義、公館等商圈皆只需車程10分鐘，往東至大潤發中崙店、微風廣場及捷運忠孝復興站百貨商圈也都在10分鐘步行距離內，區位條件相當優良，且基地周邊齊聚各項服務設施，有懷生國小、中山女子高中、臺北科技大學，生活機能健全。
國家住都中心說明，此案已取得九成以上私地主參與意願書並獲得在地管理委員會支持，且已就私地主擬選配房型進行調查，提供出資人規劃設計參考，可降低建築規劃不確定性，預估未來可順利推動。
國家住都中心補充，此案退縮基地留設人行步道及公共開放空間，串聯市民高架橋下行人穿越道及南側昌隆及瑠公圳公園，延伸周邊都市綠帶系統，於一樓設置托嬰中心及店鋪，滿足在地的商業活動機能。
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