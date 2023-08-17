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電商布局中秋商機 momo購物網看三大採購趨勢

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

9月底中秋節將屆，月餅預購進入首波銷售高峰。台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）旗下momo購物網分享，今年商務禮儀需求回溫，中秋月餅買氣提早湧現，開放預購至今銷售年增已衝破110%，觀察三大月餅預購趨勢，包含老字號名店、星級飯店禮盒、重磅聯名禮盒。

看好中秋送禮商機，momo今年也網羅近百家品牌如小潘、佳德、香港美心、奇華、望月、吳寶春、君悅酒店、喜來登大飯店等，祭出上千款中秋月餅預購6折起。

瞄準中秋送禮商機，今年各大食品業、飯店紛紛提早開放月餅預購搶占市場，也因此推升月餅銷售提早進入第一個買氣高峰。momo據站上銷售觀察，今年月餅預購趨勢除「老字號名店」依舊為市場一大銷售主力；送禮需求提升也讓兼具頂級視覺與味覺的「星級飯店禮盒」及別具創新意象的「重磅聯名禮盒」成為兩大預購亮點。

月餅 中秋節 momo

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