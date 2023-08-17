文資學習創意發光 「藝仟習-以工換技展」逾千位實習生受惠

文化部文化資產局今(17)日在文化資產園區舉辦「藝仟習-以工換技實習計畫成果展」開幕式，文資園區1916工坊推動「以工換技」實習計畫已經七年，至今成功媒合超過1,000位實習生。

展覽命名「藝仟習」，代表「一千位實習生的一千個喜悅」，透過回顧與展出習藝成果，邀請歷年實習生及指導老師回娘家互動交流，共同見證珍貴時刻。

文化部文化資產局長陳濟民表示，文化資產園區1916工坊是以「文化資產為主體，創意設計為應用」的理念營運，2016年起推動「以工換技」實習計畫，協助文資、文創、設計等科系的實習生參與面試，至今年累計成功媒合人數突破1,000人以上。

文資局特別感謝國立台中科技大學、國立台中教育大學、國立雲林科技大學、亞洲大學、中國科技大學、嶺東科技大學、南台科技大學等學校相關系所共同推動實習計畫。

陳濟民分享自己以前在校園時的實習，是以行政庶務為主，認為文資園區提供「以工換技」的實習機會，對大學生來說是幸福的，對於未來的人生發展是重要的啟蒙。

實習生跟隨1916工坊各項多元技藝的老師們習藝，體會文化資產的內涵與工法，再運用到自己的創作。

例如此次表揚畢業的傑出實習生許萍軒同學，在光質作工作室受到啟發，設計大甲媽遶境週邊商品深獲好評；陳巧芸同學展現團體合作及溝通技巧，成功策劃執行文資大道的市集活動等。

習藝的過程中除了增加專業能力，更學習與不同人群互動，增加社會接觸，強化大學生未來邁向社會與職場的信心，開拓校園之外的生活視野，是人生難得的經驗。

文資局表示，「以工換技」實習計畫以「培訓」、「實習」、「成果」三階段為架構，培訓階段由1916工坊規劃安排多元課程，培育實習生的基礎能力再進入各單位實習。

實習階段則跟隨工坊業師習藝，透過師徒制帶領個別實習生，一方面習得未來就業的技術、知識與工作態度，另一方面實習生運用實習時數回饋工坊業師，以工時換取技藝。

最後藉由展覽呈現成果，展現實習生的創意與活力，並與工坊業師座談交流，延續師徒的情感。

此次展覽規劃「仟習踏藝」、「仟習響藝」二大主題，內容包括今年暑期實習生習藝成果、傑出實習生訪談紀錄片及歷年實習影像回顧等總計37件作品。

同時也呈現漆藝、交趾陶、粧佛、金工等傳統工藝共22位工坊業師創作時所使用的工具、技法及材料，讓觀眾不僅欣賞作品，更能瞭解各項傳統工藝創作過程涉及的相關知識，歡迎民眾來園區觀展，體會文化資產就在我們的日常生活之中。

這項成果展自即日起至8月31日止。展出地點在文化部文化資產園區1916工坊一樓A區及藝文走廊。