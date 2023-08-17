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全家邁入35週年 將斥資百億布局鮮食供應鏈

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
全家邁入35週年，董事長葉榮廷（圖右）喊出將斥資百億元布局鮮食供應鏈。圖左為總經理薛東都。記者林海／攝影
全家邁入35週年，董事長葉榮廷（圖右）喊出將斥資百億元布局鮮食供應鏈。圖左為總經理薛東都。記者林海／攝影

全家成立35周年，董事長葉榮廷表示，靠著鮮食撐過了疫情衝擊，接下來還將投入百億元布局基礎建設深化鮮食，今年目標要有50款鮮食商品銷售破億元，也要透過「鮮食」、「會員」、「智能化」三大策略面對未來已經進入深水區的挑戰。

全家至7月底店數達4180家，僅次於龍頭7-ELEVEN，但近年來靠著不少獨特、創新作法引領話題。葉榮廷表示，便利商店受到疫情衝擊很大，在2021年甚至出現了從來不曾有的年度營收衰退，損益上並不是太難看，主要就是靠著鮮食撐過這3年。

葉榮廷也說，2015年鮮食的營收佔比突破20%，但2022年已經一舉突破30%，除了長期深耕外，也在消費趨勢洞察、本質上精進、以及全餐期等方面加強，「早期消費者對鮮食需求只是安全、安心，之後要好吃、好看、要物超所值，還要健康，現在又要加入永續意義。」

葉榮廷也說，接下來要投入百億元布局鮮食基礎建設，包括攜手長榮空廚成立「長家國際食品」，收購「晉欣食品」、買地興建「福比麵包二廠」、「湖口第五鮮食廠」等，並陸續擴建啟用新台中物流中心，以及18日要稼動的新花蓮物流中心，並加速導入冷凍冷藏設備與調理機台，強化鮮食產業鏈，蓄積營運動能。

疫情 布局

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