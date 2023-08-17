快訊

台積電已組2奈米任務團隊 調動800人首次南北同步

夏威夷野火竟讓教育程度下跌？隱藏損失比重建費更慘痛

群創處長偷吃3人妻！科技圈揭「導火線」傳小三老公抓狂找黑道處理

房價降了？信義區新建案年跌13% 專家：不是你想的那樣

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

據住展雜誌統計，台北市今年7月新建案平均每坪開價為121.6 萬元，較去年同期118.3 萬元、上漲約3.3萬元，年增幅2.79%，再創歷史新高。然而統計台北市今年1至7月新建案平均開價，跟去年同期相比，信義、松山平均每坪開價分別下滑13.14%及1.19%。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，信義、松山建案平均開價下修，不是真的因為區域房價下跌，主要原因之一是部分銷售中建案位於相對低價區，如捷運六張犁站周邊及饒河夜市附近等，因此拉低了平均開價，考量接下來將進場銷售的新案開價水準都不低，預估今年內兩區建案平均開價都有機會回升。

儘管開價下修，入手信義、松山新房的門檻仍高。經統計，台北市今年1至7月新建案平均每坪開價最高的前三個行政區，依序為大安每坪164.6萬坪、松山每坪158萬元、信義每坪142.1萬元。

大安今年前7個月建案平均開價，較去年同期每坪上漲約7.2萬元，年漲幅4.57%，主要原因為東區老屋重建指標案開價，紛紛站上200萬元大關，後續實登揭露的成交價格也提振市場信心，加上下半年有多家品牌建商計畫推案，預估全區建案平均開價還有成長空間。

建案 老屋

延伸閱讀

【嘿！社會】「送肉粽」禁忌多？民俗專家教辟邪

愛講八卦引情侶檔不滿 北市信義區男子KTV外遭毆

鬼門開後1字別說！民俗專家揭普度必講3句話 1禁忌要注意

新竹棒球場美專家報告全英文 民代籲：原文譯本都公開

相關新聞

500萬以內能買到房？高雄5大低總購屋熱區曝

高雄近年房價水漲船高，總價5百萬元以內還能買的到房嗎？台灣房屋集團根據內政部實價資料，統計除透天厝之外的住宅交易，高雄今...

黃金門牌掉漆？信義、松山建案平均開價下跌

根據住展雜誌統計，台北市今年七月新建案平均開價為121.6 萬元／坪，年增幅2.79％，再創歷史新高。不過統計台北市今年...

人口紅利？六都空屋率最低行政區前五名 這區房價逆勢漲一成

據內政部最新統計，2022年下半年全台低度用電住宅比率（俗稱空屋率）為8.77%，為統計數據以來的歷史次低，在六都中，又...

信義區新建案平均開價下修一成 但民眾恐還是買不起

根據住展雜誌統計，台北市今年1至7月新建案平均開價，跟去年同期相比，信義、松山平均開價分別下滑13.14％及1.19％。...

他想換10萬這款車被勸退 機車為何這麼貴？1方法享補貼「最高8300元」

一台新的機車不到4萬元有找你相信嗎？光陽日前祭出市場上最大優惠，「國民神車GP125」只要3萬9800元就能帶回家，且業者喊話力拚年底前交車完畢，短短幾天已經破萬張訂單。 一名母親打算替剛升大一的兒子也添購一台GP125，沒想到兒子當場變臉，認為機車便宜難把妹也會被同儕笑，表示想要購買要價10萬元的帥氣「新勁戰」。如果最近有想買機車或換車打算，其實政府也有相關政策，最高補貼可享8300元。

報復性出國潮！機場接送案量增3成 包車服務超缺司機 業者揮手：新手轉行、老手歸隊

因疫情3年出國受限，機場接送服務腰斬，但在今年出現報復性出國潮，今年案量比疫情前2019年的月平均還多出３成！ 疫後國旅和出國旅遊大爆發，尤其暑假檔期，出遊規劃更加頻繁，接案平台 PRO360達人網觀察平台近5年旅遊運輸相關服務每月平均案量，國內包車服務雖然在疫情期間縮減，今年平均案量已經恢復到疫前水準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦