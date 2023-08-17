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空屋率最低5區曝 這區房價逆勢年漲1成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。 記者游智文／攝影
房市示意圖。 記者游智文／攝影

依據內政部最新統計，2022年下半年全台空屋率8.77%，為統計數據以來的歷史次低，六大都會區中，新北市蘆洲區的空屋率最低、為4.21%，其後分別是台北市內湖區、新北市新莊區、台中市潭子區和新北市泰山區。

東森房屋進一步彙整實價資料，以上五大行政區近一年的平均房價均呈現平穩上升的趨勢，其中泰山區的房價年漲幅更是高達近一成。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，上述地區都屬於人口集中、居住需求旺盛的區域，因有強勁的自住買盤支撐，即使近一年房市黑天鵝干擾不斷，但這些區域的房市表現仍相當穩定。

黃勝暉表示，蘆洲到台北市僅需20分鐘左右的車程，且房價只有台北的6折左右，因此最近幾年除在地居民外，也有不少在台北市工作的通勤族定居蘆洲，使得區域的住宅需求持續增加。

目前蘆洲中古屋房價普遍落在4字頭上下，新建案上看5~6字頭，與前幾年相比，區域房價漲勢迅猛。

排名第二的內湖區，在內湖科學園區的坐鎮下，大量就業人口落腳內湖，使得內湖成為北市一大購屋熱區，目前內湖的房價普遍落在7字頭上下，部分預售案的開價甚至可以達到三位數以上，區域房價有向精華區看齊之勢。

排名第三的新莊區，位於新北第二環的位置，區域房價普遍落在4~5字頭，是很多首購族、換屋族的購屋首選。

排名第四的潭子區，是台中唯一上榜的行政區，潭子區坐擁潭子科技園區，加上潭子國民運動中心、國道4號豐潭段接74號建設，目前潭子區中古屋的房價普遍落在2字頭，新建案可以達到3字頭以上的水準。

至於泰山區，黃勝暉表示，泰山區屬於新北相對外圍的蛋白區，房價基期相對較低，不過最近幾年伴隨十八甲重劃區、塭仔圳重劃區、五泰輕軌的開發，泰山區的房市能見度也在不斷提高。

目前泰山區中古屋的房價普遍落在3~4字頭，個別預售案的開價甚至已經站上6字頭，顯見泰山房價正在快速補漲，隨著各項建設題材的落實，泰山區房市發展深具潛力。

六都低度使用住宅比率最低行政區前五名。資料來源／東森房屋
六都低度使用住宅比率最低行政區前五名。資料來源／東森房屋

房價

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