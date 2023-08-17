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黃金門牌掉漆？信義、松山建案平均開價下跌
根據住展雜誌統計，台北市今年七月新建案平均開價為121.6 萬元／坪，年增幅2.79％，再創歷史新高。不過統計台北市今年1至7月新建案平均開價，跟去年同期相比，信義、松山平均開價分別下滑13.14％及1.19％。
住展雜誌企研室經理成采錡表示，信義、松山建案平均開價下修，原因之一是部分銷售中建案位於相對低價區，如捷運六張犁站周邊及饒河夜市附近等，考量接下來將進場銷售的新案開價水準都不低，預估今年內兩區建案平均開價都有機會回升。
儘管開價下修，入手信義、松山新房的門檻仍高。經統計，台北市今年一至七月新建案平均開價最高的前三個行政區，依序為大安一坪164萬元、松山158萬元、信義142萬元。
大安今年前7個月建案平均開價，較去年同期上漲約一坪7.2萬元，漲幅4.5％，主要原因為東區老屋重建指標案開價，紛紛站上200萬元，後續實登揭露的成交價格也提振市場信心，加上下半年有品牌建商計畫推案，預估全區建案平均開價還有成長空間。
至於北市新建案平均開價漲幅前三名的行政區，依序是北投、萬華、中正。當中北投今年前7個月建案平均開價89萬元／坪，較去同年期上漲約8.7萬元／坪，主因為北士科房價外溢效果浮現，捷運北投、唭哩岸站周邊，相繼有建案開出區段高價，奇岩重劃區新案也開出9字頭價位，使得北投全區新案平均開價上揚。
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