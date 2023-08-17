人口紅利？六都空屋率最低行政區前五名 這區房價逆勢漲一成

據內政部最新統計，2022年下半年全台低度用電住宅比率（俗稱空屋率）為8.77%，為統計數據以來的歷史次低，在六都中，又以新北市蘆洲區的空屋率最低、為4.21%，其後分別是台北市內湖區4.85%、新北市新莊區5.28%、台中市潭子區5.29%和新北市泰山區5.33%。進一步彙整實價登錄資料還可以發現，以上五大行政區近一年的平均房價均呈現平穩上升的趨勢，其中泰山區的房價年漲幅更是高達近一成。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，上述地區都屬於人口集中、居住需求旺盛的區域，因有強勁的自住買盤支撐，即使近一年房市黑天鵝干擾不斷，但這些區域的房市表現仍相當穩定。

對於空屋率最低的蘆洲區，黃勝暉表示，蘆洲到台北市僅需20分鐘左右的車程，且房價只有台北的6折左右，因此最近幾年除在地居民外，也有不少在台北市工作的通勤族定居蘆洲，使得區域的住宅需求持續增加。目前蘆洲中古屋的房價普遍落在4字頭上下，部分新建案可以上看5~6字頭，與前幾年相比，區域房價確實漲勢迅猛。而且隨著銀河灣計畫、萬坪醫院、蘆社大橋、捷運環狀線北環段等建設項目的推進，蘆洲的房價繼續走揚的可能性很高。

排名第二的內湖區，黃勝暉表示，在內湖科學園區的坐鎮下，大量就業人口落腳內湖，使得內湖成為北市一大購屋熱區，目前內湖的房價普遍落在7字頭上下，部分預售案的開價甚至可以達到三位數以上，區域房價有向精華區看齊之勢。未來捷運環狀線東環段和汐止民生線若進展順利，相信定能大大緩解內湖交通壅塞問題，區域房市交易量能也有望更上一層樓。

排名第三的新莊區，黃勝暉表示，新莊位於新北第二環的位置，區域房價普遍落在4~5字頭，是很多首購族、換屋族的購屋首選，而且在新北產業園區、機場捷運、塭仔圳重劃區、頭前重劃區、新莊副都心等建設題材的加持下，區域房市前景相當具有想像空間。

排名第四的潭子區，黃勝暉表示，潭子區是台中唯一上榜的行政區，潭子區坐擁潭子科技園區、聚興產業園區，帶動人口紅利，再加上潭子國民運動中心、綠空廊道、國道4號豐潭段接74號的建設，為區域房市增添了不少亮點，區域房市長線看好，目前潭子區中古屋的房價普遍落在2字頭，新建案可以達到3字頭以上的水準。