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大車隊法說會／55688用戶規模突破700萬戶 持續看好下半年

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

大車隊（2640）今(16)日法說，目標朝著將「55688」建構全方位生活服務平台，交通、生活、物流及媒體，讓流量產生更大的商業價值與開創新版圖，疫後解封改變許多人的生活方式，用戶數在一個多月的期間內再增加20萬戶，已經突破700萬戶，有信心下半年的業績表現會比上半年好。

大車隊法說執行長林念臻表示，看好加上解封後叫車、生活需求回升，帶動交通出行服務收入增長，上半年用戶數突破680萬，到目前為止，已經衝到700萬戶，且居家清潔、洗衣服務、代駕服務等營收也都較去年同期成長50%以上，下半年持續看好，全面搶攻維持龍頭地位。

林念臻表示，累計上半年合併營收13.77億元，再創歷史新高，年增14%，稅前淨利2.61億元，年增14.4%，稅後純益為2.07億元，每股稅後盈餘(EPS)為3.5元優於去年同期，並創了半年獲利新高。

7月合併營收為2.27億，年增5.9%，月減1.78%，8月有望出現年、月雙增。展望下半年，將有較多大型活動及重要節日，是交通出行服務及生活媒合服務的旺季，55688集團將致力創造用戶數增加、持續優化55688 Super App生活服務UI、UX與消費者體驗，打造新生活服務生態圈，可期帶動營收成長動能，再創歷史新高。

另外，針對消費市場需求，55688集團旗下居家清潔服務品牌「生活大管家」，歡慶父親節舉辦「當個貼心爸道總裁」活動，即日起至8月31日，預約單次廚房或浴室清潔，最低只要888元。

營收 消費

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