東森電視六年投資節目僅2.59億元 NCC只能發函指導

建商大咖、茂德集團總裁張高祥2018年買下東森電視後，承諾在六年內投資九億元，進行本土內容製作，但直到去年底，東森只投資了2.59億元，遠低於要求。國家通訊傳播委員會（NCC）表示，過去幾年都有發函要求東森電視落實投資內容的承諾，但直到今年底的六年期限內，東森電視確定無法達成要求，已發函東森電視進行行政指導，要求達標。

茂德集團在2018年入主東森，承諾從2018年2月1日到2023年12月31日的六年期限內，投資九億元，用以製作戲劇 、電影、綜藝、兒少、國際新聞等項目，並須每年提出會計師簽證，但每年東森電視都未達預定目標，據了解，茂德集團買下東森電視後，對投資內容並無太多實質進度，以平均一年1.5億元的投資進度來看，2018年甚至「倒退嚕」、累積製作內容投資為負值，等於比前一年投資金額還低，2019年起轉正為1,550萬元、2020年累積約7,867萬元、2021年1.14億元、2022年累積為2.59億元，到2023年底期限前還差6.41億元，NCC每年也只能照樣發公文要求改進。

NCC表示，去年東森電視提出在防疫期間不方便製播節目，按照行政程序法提出申請延後，要求延後到2025年，但被NCC以「理由不充分」否決。翁柏宗表示，東森電視用行政程序法申請延後不適合，應該可以用變更營運計劃書等方式申請，但要主動向NCC提出如何履行承諾，討論怎麼延長，東森電視並未提出這些方案，NCC也尊重東森電視選擇。

翁柏宗指出，東森電視如果年底達成附款，按照行政程序法，主管機關可廢止董監事變更的原處分，或是5,000元以上、30萬元以下罰鍰，但NCC還是希望東森電視投注資源發展本土自製節目，東森電視應該有此誠意。