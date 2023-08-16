快訊

日職／重返一軍首打席就是2分打點三壘打 王柏融開心笑了

不忍了！批館長造謠「想像不能當證據」 民進黨提告誹謗

共諜案松指部淪陷！空軍少校涉交付機密文件 今收押禁見

東森電視六年投資節目僅2.59億元 NCC只能發函指導

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
NCC。圖／聯合報系資料照
NCC。圖／聯合報系資料照

建商大咖、茂德集團總裁張高祥2018年買下東森電視後，承諾在六年內投資九億元，進行本土內容製作，但直到去年底，東森只投資了2.59億元，遠低於要求。國家通訊傳播委員會（NCC）表示，過去幾年都有發函要求東森電視落實投資內容的承諾，但直到今年底的六年期限內，東森電視確定無法達成要求，已發函東森電視進行行政指導，要求達標。

茂德集團在2018年入主東森，承諾從2018年2月1日到2023年12月31日的六年期限內，投資九億元，用以製作戲劇 、電影、綜藝、兒少、國際新聞等項目，並須每年提出會計師簽證，但每年東森電視都未達預定目標，據了解，茂德集團買下東森電視後，對投資內容並無太多實質進度，以平均一年1.5億元的投資進度來看，2018年甚至「倒退嚕」、累積製作內容投資為負值，等於比前一年投資金額還低，2019年起轉正為1,550萬元、2020年累積約7,867萬元、2021年1.14億元、2022年累積為2.59億元，到2023年底期限前還差6.41億元，NCC每年也只能照樣發公文要求改進。

NCC表示，去年東森電視提出在防疫期間不方便製播節目，按照行政程序法提出申請延後，要求延後到2025年，但被NCC以「理由不充分」否決。翁柏宗表示，東森電視用行政程序法申請延後不適合，應該可以用變更營運計劃書等方式申請，但要主動向NCC提出如何履行承諾，討論怎麼延長，東森電視並未提出這些方案，NCC也尊重東森電視選擇。

翁柏宗指出，東森電視如果年底達成附款，按照行政程序法，主管機關可廢止董監事變更的原處分，或是5,000元以上、30萬元以下罰鍰，但NCC還是希望東森電視投注資源發展本土自製節目，東森電視應該有此誠意。

東森電視 NCC

延伸閱讀

陳椒華控告鏡電視7名股東 涉向NCC提不實切書結及回函觸法

【重磅快評】NCC護航升級 鏡電視案循「總統旨意」前進

全台首宗2G偽基地台詐騙案 NCC開罰郭男400萬元

遭質疑堵詐不力 NCC：已發布指引強化身分查核

相關新聞

龔明鑫：全球經濟明年都會比今年好 唯一例外是中國大陸

國發會主委龔明鑫今天接受網路節目專訪時表示，台灣經濟今年第三季可望落底，第四季會明顯好轉，但估主計總處仍會再下修全年經濟...

東森電視六年投資節目僅2.59億元 NCC只能發函指導

建商大咖、茂德集團總裁張高祥2018年買下東森電視後，承諾在六年內投資九億元，進行本土內容製作，但直到去年底，東森只投資...

大亞集團擴大綠能布局 未來3年裝置量上看500MW

大亞集團旗下負責綠能布局子公司志光能源，在取得經濟部能源局最大光儲合一標案後，今（16）日與並聯手永豐、凱基、王道、華南...

大陸經濟放緩拖累台灣？經濟成長恐難「保2」 龔明鑫這樣說

談及對今年經濟成長率看法，國發會主委龔明鑫今（16）日表示，今年的經濟成長率應該會再下修，但這是全球大環境問題，升息造成...

2050淨零轉型倒數1萬天 經濟部、工研院攜手南臺灣產業預見永續新商機

臺灣邁向2050淨零轉型目標，正式進入倒數一萬天！在經濟部支持下，工研院今（16）日於臺南沙崙綠能科技示範場域舉辦「20...

防民眾買房踩雷 金管會下令銀行採取三大措施

防民眾買房踩雷，金管會下令銀行採取三大措施。儘管內政部這裡對於建商預收款限制動用的標準尚未定出，但金管會已下令銀行對不動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦