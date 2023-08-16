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AI狂潮推升散熱成熱門產業 謝金河點名「這家隱形冠軍」：底蘊深厚

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
AI題材狂燒，帶動相關產業股價飆漲。圖／路透社
AI題材狂燒，帶動相關產業股價飆漲。圖／路透社

AI題材狂燒，帶動相關產業股價飆漲，財信傳媒董事長謝金河直言，「今年伺服器題材大熱，從傳統氣冷的散熱、到水冷、到今年最熱門的沈浸式冷卻」，他認為，「這是今年最熱門的產業」；其中，謝金河點名，高力（8996）是一家底蘊深厚的隱形冠軍企業。

謝金河在臉書上以「低調的隱形冠軍」發文表示，「今年伺服器題材大熱，這當中，從傳統氣冷的散熱、到水冷、到今年最熱門的沈浸式冷卻，台灣造就了像雙鴻（3324）、奇鋐（3017）、高力，股價都大漲到逾300元以上的高價，這是今年最熱門的產業」。

謝金河說，幾個月前認識高力新任董事長吳誌雄，向他表示想去參訪的想法，吳董事長表示非常歡迎，於是促成這次的參訪；謝金河強調，「透過伺服器週邊產業的參訪，到中壢工業區來看熱交換器的高力熱處理工業公司，又意外發現一家底蘊深厚的隱形冠軍企業」。

謝金河指出，「高力1970年就創立，這次高齡87的老董事長韓顯壽特別前來接待。韓董事長高雄高工畢業，師大工業工程畢業後到德國深造，回國後在新莊化成路創業，從8個人的公司到今天，今年6月，韓董事長才正式交棒，獨力撐起這家公司54年」。

謝金河表示，過去高力穩健經營，一直都是Bloom Energy的供應商，這一年來俄烏戰爭帶動熱泵需求，高力股價翻動，這次沈浸式冷卻技術又讓高力成為市場焦點。

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