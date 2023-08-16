機車市場現銷售龍頭爭霸戰 開學季KYMCO搶市再推油電強檔優惠

國內機車市場今年出現銷售龍頭爭霸戰，開學機車銷售旺季即將到來，KYMCO光陽搶市場再出招，傾聽民眾聲音，再推油電強檔優惠，「探險王」LIKE COLOMBO 「耐操王」大地名流全車系優惠破萬元，大降光臨抽BMW 幸運得主出爐，Ionex光陽電動車多重優惠搶購車旺季，在高物價時代選擇與民眾站在同一陣線，繼8月1日推出「國民神車」GP125 39,800元購車優惠。

全球專業機車品牌KYMCO秉持「最得我心」品牌宗旨，從紅黃牌重機、白牌速克達、電動機車、微型電動二輪車等產品，都針對民眾各式需求及生活場景所推出，使光陽成為家家戶戶都擁有的「全民機車品牌」。

光陽也在高物價時代選擇與民眾站在同一陣線，繼8月1日推出「國民神車」GP125 39,800元購車優惠，引起消費者爭相搶購，KYMCO再次針對兩款熱門車款「探險王」LIKE COLOMBO及「耐操王」大地名流，推出8月購車方案，不僅最高優惠超過萬元、光陽更再加碼1,500，讓百萬通勤族有更多優惠車款可以選購。

此外，Ionex 光陽電動車今年累計至7月共銷售超過7千台，感謝消費者大力支持；自3月起跑的「大降光臨」優惠活動正式落幕，共吸引超過5千位車主共襄盛舉，Ionex 光陽電動車也於今 (16) 日宣布抽出BMW純電轎跑幸運得主，更分享8月Ionex推出的最新購車優惠，鼓勵消費者別再猶豫，即刻入手。

光陽表示，旗下擁有多款豐富車型，滿足消費者多元生活場景與需求，繼GP125推出前所未有超級優惠之後，網路就有許多民眾與車迷敲碗，能對更多車款能推出優惠方案，而持續傾聽市場聲音的KYMCO當然也聽到了！即日起至8月31日，凡入手充滿探險精神的「探險王」LIKE COLOMBO全車系或擁有同級最大馬力的「耐操王」大地名流全車系，就能享有價值最高13,660元的購車優惠，光陽更再加碼1,500元王品集團商品卡，讓消費者們可以騎著光陽「雙爸王」一起饗樂。

身為全球專業機車品牌，KYMCO持續推出橫跨油電領域的優良機種，且回顧2023年迄今，KYMCO與電動車品牌Ionex接連推出購車優惠活動，每每獲得極大迴響。Ionex 光陽電動車不僅在今 (23) 年累積銷量達7,017台、市佔達到16.3% (統計至7月31日) 穩定成長，更陸續在換電體驗、優惠活動提供最暖心的服務。包括全台最高電池交換站點「合歡山遊客中心站」已於8月1日正式開通，讓所有熱血騎士們都能輕鬆達成「東進武嶺」的夢想；Ionex 光陽電動車也推出「美好駕騎」活動，只要在9月底前至「合歡山遊客中心站」換電，拍下跟您跟愛車、電池交換站合照上傳社群並Tag好友，就有機會獲得5,000元「美好駕騎」旅遊補助金，邀請車主們跟Ionex一起攻頂合歡山。

另外，針對電動車的部分，Ionex 光陽電動車自3月推出「大降光臨」購車就抽BMW純電轎跑活動也於7月底正式落幕，活動期間共吸引超過5,000位消費者熱情參與，光捷營業副總謝俊弘也於今 (16) 日抽出純電轎跑得獎者，為活動畫下完美句點。

此外，為搶攻暑期商機，Ionex 光陽電動車也加碼暴龍系列「純粹機能」S6Rex 購車補助金6,020元，搭配汰舊換新最低只要33,300元就能騎回家！(以桃園市為例，S6Rex建議售價76,800元-Ionex購車補助金6,020元-桃園市汰舊換新29,800元-桃園加碼青年輕E購及婦幼E騎go 7,680元=33,300元)，讓所有消費者都能享受極致純粹的霸氣騎乘體驗。