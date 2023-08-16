快訊

「冷氣報修等到哭」9成人第一步就錯了！內行曝一管道：師傅很快就來

美對中外交融冰？從3國峰會看出軍事準備未停下腳步

中興高中賣校地建豪宅 私校將成建商獵地目標？

富爸爸發威！贈與移轉創9年新高 專家揭節稅妙招

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
上半年贈與移轉棟數。資料來源／住商機構
上半年贈與移轉棟數。資料來源／住商機構

據內政部公布，今年上半年全國贈與移轉共27,930棟，創近9年同期新高，六都今年與去年相比變動不大，持平或小幅成長，然而六都以外縣市贈與移轉有突破性表現，花蓮縣、基隆市、嘉義縣市、台東縣及新竹縣增幅超過1成。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，央行以不動產選擇性信用管制限縮房貸成數及寬限期，增加多戶持有人移轉房屋予親人的需求，此外，高房價與少子化也推升屋主生前移轉的意願。

綜觀全國及各縣市今年上半年度贈與移轉，量體大戶還是六都，各都上半年都破千棟，新北市共計5,388棟數量最多，六都中年成長最高為桃園市，年增7.0%，六都以外上半年的贈與移轉成長更顯著，有六個縣市年增幅超過10%，依序為花蓮縣年增17.1%、基隆市16.6%、嘉義縣15.2%、嘉義市14.7%、台東縣10.3%、新竹市10.2%，贈與熱潮漫延到六都以外區域。

郎美囡指出，前一波房市多頭高價地區房價上揚，帶動周邊區域、價格基期低的縣市價量齊揚，因此財產規劃思維同步從主要都會區外溢至周邊區域，增加資產移轉規劃的需求。

在實務運作方面，由於夫妻間贈與可免課贈與稅，若夫妻有巨額財產，並打算移轉給子女，便可夫妻相互贈與後，利用每人每年贈與免稅額244萬及子女婚嫁100萬做移轉，也能達到節稅效果。

另一方面，許多贈與操作是移轉部分持份，例如贈與房屋1/3所有權，但在統計上仍為一棟，可能是贈與數量攀升的原因。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，目前每人每年贈與免稅額有244萬元，房屋評定現值較低的房產可有操作空間，不過贈與移轉受贈人取得房屋的價值偏低，需考慮受贈人之後將房屋賣出，是否會出現產生較高稅費的可能性，故建議贈與前應先行規劃，無論是贈與時採有負擔的贈與，抑或是轉售後善用重購退稅、房地合一自用稅率等方式，都是值得先評估的節稅作法。

房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

免稅額 台東

延伸閱讀

AI今年漲翻天…00891半導體ETF為何沒跟上？ 專家：兩者其實密不可分

花蓮縣近海芮氏規模4.7地震 最大震度3級

今晚鬼門開將現潭底大水蛇？ 專家曝今年兩生肖別近碧潭

車登記朋友名下節稅⋯桃園男突被逮「開贓車」真相傻眼

相關新聞

中陽集團攜手伊甸基金會 邀弱勢童遊樂園助社福

中陽集團響應公益活動不遺餘力，今(16)日邀請財團法人伊甸社會福利基金會所服務的50個家庭、150人到異想新樂園遊玩，讓...

由熱轉冷！六都3大房市急凍區曝光

近年全台房市交易熱絡，主要都會區房價至少上揚2~3成，不過，隨央行升息、限貸、預售屋禁轉售等政策接力打炒房，今年上半年買氣急縮，各地交易量明顯下滑，房價是否由漲轉跌，各界注目。

台亞風能首辦「風動夏令營」 綠能永續向下扎根

台灣唯一一家本土離岸開發商台亞風能，今年首度舉辦「風動小教室」，自8月9日至8月11日，於苗栗後龍國小、烏眉國小及中正國...

豪宅市場成個案表現 今年上半最熱竟是「它」

在經濟前景不明和新法限制下，豪宅市場已成個案表現。永慶房產集團統計實價登錄，今年上半年的豪宅交易狀況，前四名豪宅社區撐起...

法人包棟、多樓層式掃商辦 今年上半年總銷破百億

平均地權條例「管住不管商」，不少法人將資金轉向商用不動產，甚至直接整棟出手，統計實價登錄，今年上半年就有6筆法人包棟案例...

竹科人怕鬼月購屋看房？ 房仲點出他們反而更在意這些

農曆7月是俗稱的「鬼月」，在傳統習俗上不宜搬家、交屋、入宅、買車等，被視為諸事不宜的月份，不過在科技之都新竹卻沒有這種現...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦