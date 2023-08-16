富爸爸發威！贈與移轉創9年新高 專家揭節稅妙招

據內政部公布，今年上半年全國贈與移轉共27,930棟，創近9年同期新高，六都今年與去年相比變動不大，持平或小幅成長，然而六都以外縣市贈與移轉有突破性表現，花蓮縣、基隆市、嘉義縣市、台東縣及新竹縣增幅超過1成。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，央行以不動產選擇性信用管制限縮房貸成數及寬限期，增加多戶持有人移轉房屋予親人的需求，此外，高房價與少子化也推升屋主生前移轉的意願。

綜觀全國及各縣市今年上半年度贈與移轉，量體大戶還是六都，各都上半年都破千棟，新北市共計5,388棟數量最多，六都中年成長最高為桃園市，年增7.0%，六都以外上半年的贈與移轉成長更顯著，有六個縣市年增幅超過10%，依序為花蓮縣年增17.1%、基隆市16.6%、嘉義縣15.2%、嘉義市14.7%、台東縣10.3%、新竹市10.2%，贈與熱潮漫延到六都以外區域。

郎美囡指出，前一波房市多頭高價地區房價上揚，帶動周邊區域、價格基期低的縣市價量齊揚，因此財產規劃思維同步從主要都會區外溢至周邊區域，增加資產移轉規劃的需求。

在實務運作方面，由於夫妻間贈與可免課贈與稅，若夫妻有巨額財產，並打算移轉給子女，便可夫妻相互贈與後，利用每人每年贈與免稅額244萬及子女婚嫁100萬做移轉，也能達到節稅效果。

另一方面，許多贈與操作是移轉部分持份，例如贈與房屋1/3所有權，但在統計上仍為一棟，可能是贈與數量攀升的原因。