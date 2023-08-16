竹科人怕鬼月購屋看房？ 房仲點出他們反而更在意這些

農曆7月是俗稱的「鬼月」，在傳統習俗上不宜搬家、交屋、入宅、買車等，被視為諸事不宜的月份，不過在科技之都新竹卻沒有這種現象，房市不受影響。房仲業者指出，竹科人因具理工背景，對於鬼月比較不會忌諱，反而比較意房價或是物件的條件；裝潢公司也說，以前大家忌諱鬼月入厝，都要趕工在鬼月前完成，但現在已漸無這種現象，

信義房屋竹北文興店專案經理葉培琴指出，在新竹若是長輩會比較忌諱在鬼月時看房或交屋，但這陣子新竹看屋的大多是在竹科工作的年輕人，也因為具理工背景，對於鬼月比較不會忌諱，反而比較意房價或是物件的條件。

葉培琴說，但她也曾遇過忌諱鬼月的買家，先前有購屋需求的一組長輩，特地叮嚀她「鬼月暫停看房一個月」，也有曾經陪著晚輩來看房的長輩，因為鬼月即將來臨，擔心在鬼月買房子不吉利，要她幫忙保留，但因為物件太搶手，最後讓其他人買走。

葉培琴表示，在新竹目前來看屋的年齡層，大部分是30歲左右的首購族，或是45歲左右的換屋族，但首購族有部分是受到長輩的資助，因此長輩會陪同看房或是給予意見，在遇到鬼月的情況下，通常會採折衷的方式，就是趕在鬼月前完成簽約、下訂，等到鬼月結束再交屋。

美俐家系統設計工程公司指出，在以前長輩確實會忌諱在鬼月入厝，都希望趕在鬼月前完成裝潢，導致鬼月前都會「爆單」，設計師和師傅們都拚命趕工，不過現在新竹年輕人比較多，已經沒有忌諱。