日本經典「中華一番!」聯名統一麵推出限定漫畫
眾多網友的經典回憶漫畫「中華一番!」作者小川悅司近日在社群驚喜曝光與統一麵的聯名合作，更透露自己睽違五年將於九月再次來台與粉絲相見歡，兩項重磅消息釋出在網上掀起討論熱潮。
本次聯名的活動與獎項十分豐富，除舉辦料理徵稿比賽外，更推出掃粉包QR code可看本次聯名限定漫畫並抽獎，對於「中華一番!」粉絲或統一麵老饕皆能參與。獎品除了作者親自挑選出一名得獎者提供複製畫作外，還有統一麵與「中華一番!」合作限定周邊等多項大獎。
身為許多台灣人回憶殺的「中華一番!」作者小川悅司，日前於社群中發文驚喜公開與統一麵的合作，本次合作為了台灣廣大的粉絲們，小川悅司創作了屬於台灣人的回憶「統一麵」的專屬漫畫，有網友在論壇中分享第一篇漫畫，引起許多回應和討論。
除掃瞄統一麵包裝的QR code就可以看到漫畫外，將活動訊息分享至個人FB主頁即可立即抽獎，不只有機會拿到專屬統一麵&「中華一番!」碗筷套組，還有機會獲得統一獅Ｑ版阿昴磁鐵徽章。
不只有網路活動，睽違5年未登台的小川悅司，即將於9/2來台與粉絲一起創造屬於他們的美食之旅。活動將於9/2 (六)台南棒球場舉辦，小川悅司放下畫筆拿起手套擔任開球嘉賓，與粉絲一起享受賽事，更將跟著棒球員一同品嚐統一麵所創造出的美食。
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