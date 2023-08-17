「安屎之亂」再起？好市多衛生紙降價 五月花和春風的策略應變是？

因為紙漿價格上漲，導致衛生紙價格2022年大漲，苦了消費者的荷包；2週前，指標性產品好市多科克蘭衛生紙率先宣佈降價，此舉是否帶動新一波價格戰上演，其他品牌會降價？又要用什麼方式攬客？

美式大賣場好市多的衛生紙降價了！好市多宣布，旗下自有品牌「科克蘭」的三層抽取式衛生紙每串售價從389元降到369元，便宜了20元。消息一出，立刻在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」造成轟動，有人誇張地說「真是太奇蹟了」，也有人相當扼腕「才剛帶了五包回家」。

這款衛生紙可說是好市多的業績金雞母，因為根據好市多統計，2022年的生活用品業績成長相當明顯，衛生紙一口氣賣了19億元，年成長2成，比前年多賺了3.17億元。

好市多調降衛生紙價格，主要競爭對手永豐實（6790）與正隆（1904）倒是老神在在，還沒有調降價格的想法。

紙漿價格回穩，永豐實、正隆未跟進

永豐實指出，衛生紙售價策略主要由銷售通路端決定，原物料價格一旦回檔，會適度推出行銷活動，反映售價，像是旗下五月花的「厚棒」與「極上」都有配合通路的檔期促銷。

正隆也會觀察整體市場的狀況，評估衛生紙的售價，但目前沒有規劃降價，若有需要將透過促銷因應。另外，正隆提到，今年以來紙漿價格下降，成本其實是回到合理區間。

根據了解，好市多這波衛生紙降價確實是反映原物料成本下降，因為漿價降幅已逾3成，包括北美長、短纖紙漿以及NOREXECO長、短纖紙漿，價格都在下滑且趨於平穩。

雖然好市多的衛生紙只降了20元，消費者卻相當有感，原因在於2022年的紙漿價格攀上高峰，所有品牌的衛生紙通通漲價，漲幅都超過20%。

2018年「安屎之亂」，民眾搶爆衛生紙

事實上，衛生紙漲價也不是頭一遭，最誇張的當屬2018年的「衛生紙之亂」了。

當年的2月底至3月初，因為廠商行銷手法不當，加上媒體報導衛生紙即將漲價，不符事實，導致民眾一窩蜂搶購衛生紙，所有銷售通路的貨架空空如也，除了公平會介入調查，網友也戲稱為「安屎之亂」，還引來外媒報導。

但這個現象也顯示，衛生紙只要調整價格，無論10元、20元，都可能造成搶購潮。

2018年初，因為廠商行銷手法不當，加上媒體報導衛生紙即將漲價，不符事實，導致民眾一窩蜂搶購衛生紙。（示意圖／Ingimage）

衛生紙百億商機，「厚」成了關鍵

衛生紙家戶必備，根據統計，台灣每年的家用紙品銷售額上看200億元，衛生紙就佔了近7成。

業者當然也要在品質與特色各出奇招，放大營業額。近年來，除了打價格戰，由好市多帶起的「厚衛生紙」商機，漸漸成為兵家必爭之地。

一張紙有三層，紙質相當柔軟，好市多的科克蘭衛生紙一進入市場，大受歡迎。只不過，消費者去年底陸續發現，同款商品雖然維持三層，厚度卻大減，而且使用後還會產生棉絮。

其他競爭對手如美商金百利克拉的衛生紙品牌「舒潔」，光是三層衛生紙系列就有三個種類，3年前更率業界之先力推四層的「喀什米爾羊絨」系列衛生紙，銷售額居高不下。

至於隸屬永豐實的「五月花」2019年也推出「厚棒」衛生紙，同樣主打專利技術的四層衛生紙，雖然佈局「厚」商機較晚，但品牌訴求明確且行銷手法多元，推出半年的營收就高達1億元。

正隆的品牌「春風」販售厚磅衛生紙，更推出市面上唯一擁有國際森林驗證標準（FSC）、減碳標章、環保標章的「蒲公英全環保衛生紙」，使用100%再生紙漿製造，跟上世界節能減碳潮流。

媽祖、貓咪都聯名，衛生紙行銷好多元

講究衛生紙品質，業者還得大玩行銷手法，「聯名」的做法層出不窮。

永豐實旗下品牌「得意」在2018年和大甲鎮瀾宮跨界聯名，以Q版媽祖造型推出限定版包裝，大搶保庇財，當時在量販店獨家上市一個禮拜就狂賣2000箱，銷量較平日倍增。而在網路累積名氣的貓咪網紅「黃阿瑪」，也和春風二度聯名，包裝印有黃阿瑪與同住貓咪的Q版畫像，沿著衛生紙的包裝袋邊線剪下來，還能組成一副桌遊，引發消費者迴響。舒潔今年則是一口氣與迪士尼、寶可夢聯名，因應迪士尼100週年，推出14款隨身包衛生紙，寶可夢的經典角色也躍上包裝，大搶「卡哇伊商機」。

從價格一路戰到質量、特色，縱使在第一季、第四季的傳統旺季，業者也得絞盡腦汁吸引消費者購買，衛生紙百億商機的市場規模，還在持續不斷擴大。

（本文出自2023.08.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）