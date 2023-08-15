聯邦銀行贊助希望兒童合唱團遠征德國參賽 橫掃三大獎

聯邦銀行（2838）自2017年起持續贊助希望兒童合唱團的日常訓練經費、助學金及海外參賽經費。希望兒童合唱團於今年7月代表台灣參加德國參加「第12屆勃拉姆斯合唱大賽」，拿下三項大獎。為了分享得獎喜悅，聯邦銀行15日舉行「希望兒童合唱團榮耀獻唱」免費音樂會，現場超過300民眾到場聆賞國際級的天籟美聲。

聯邦銀行董事長林鴻聯表示，希望兒童合唱團孩子們的歌聲擁有力量又療癒人心，聯邦銀行透過希望兒童合唱團免費獻唱活動，來向各方企業與贊助者的支持表達心意。

聯邦銀行表示，希望兒童合唱團今年參賽橫掃三大獎，包含：兒童組金獎第一名、聖樂組金獎第一名，還有民謠組金獎，聯邦銀行作為支持希望兒童合唱團的一份子，也與有榮焉。為了慶賀得獎，並與所有捐助人分享這份榮耀，因此舉辦「希望兒童合唱團榮耀獻唱」。並於聯邦銀行YouTube頻道直播。

希望兒童合唱團一共帶來8首歌曲，依序為：《聖母頌》、《Kuimba》、《乘著氣球上天空》、《我們可改變這世界》、《西北雨直直落》、《麼个花》、《鬼湖之戀》、《Heiyuin》。活動最後，合唱團執行長蔡義方也致贈「勇士之珠」及感謝狀予聯邦銀行來表達謝意。