超商霜淇淋戰爭 面臨二次蛋塔效應

超商二哥全家在二○一三年開賣霜淇淋引領風潮，除了超商同業外，就連餐飲業者也紛紛跟進，市面上一度充滿同質性高的多種產品，出現「蛋塔效應」。不到三年，其他業者紛紛淡出市場，僅有全家咬牙堅持。近來不只超商，包括義美也加入戰局，究竟「蛋塔效應」會不會重演？全家卻顯得老神在在。

全家開賣霜淇淋後，短短幾個月成為暴紅商品，更創造了超商的「白金」商機，超商龍頭7-ELEVEN也在二○一四年十月跟進。而不只四大超商，餐廳、零售業者也搶進這塊市場，到二○一五年，霜淇淋成為紅海市場，就連全家都有許多門市賣霜淇淋賣成了「負毛利」。

超商業者表示，兩大超商銷售霜淇淋門市，合計最高曾接近三千家，每個月都可看到有新口味推出，加上其他業者跟風，話題炒作過度，消費者再怎麼喜愛，也會有疲乏的時候。

全家透露，霜淇淋推出之初，僅有不到兩百店銷售，但年銷售額度最高達到四千萬支，單店一天最高賣出兩千支；新鮮感不再後，一年銷量僅剩五百萬支，有些店慘到一天只賣出三支。不少業者選擇棄守，就連7-ELEVEN也大量減少銷售門市，僅有全家在董事長葉榮廷、總經理薛東都的堅持下，咬牙苦撐，全家霜淇淋才能創造出現在的銷售成績。

全家讓霜淇淋再度翻紅後，也吸引各大業者的目光。

7-ELEVEN表示，會持續擴大整體門市現做冰品體驗，預計今年會陸續擴大導入全台，特別是學校周邊、風景區等門市。而7-ELEVEN也是目前通路中唯一同時擁有思樂冰、霜淇淋與COLD STONE冰淇淋三種現做冰品於門市現場販售的超商。

不只全家、小七，義美也加入戰局。歷經草莓牛奶霜淇淋聖代及冰淇淋大泡芙後，義美近日再推出加上自家產品巧克力酥片及長銷產品脆迪酥的巧克力聖代，陸續推出買一送一限期優惠。還推出新品「黃金珍珠霜淇淋聖代」，並限定門市獨家販售。

眼看超商又掀起霜淇淋風潮，是否會出現二次蛋塔效應也成焦點。全家主管說，這幾年霜淇淋在創新方面下了很多功夫，例如口味創新、異業聯名等，這段期間其他業者幾乎完全停滯，也讓全家拉開差距。

此外，儘管近期不少業者也推出新口味與玩聯名，但全家有培養十年的產業鏈，每個月都推新口味，在製程上其實壁壘很高，其他業者若要跟上，包括機台、產線等都需要時間建構，要砸下很多資源才有可能，因此不擔憂被追上。