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開價2.5億享40年使用權 台南第一個銷售使用權的豪宅…已賣出一戶

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
安平港區七棟VILLA對外銷售，一棟VILLA都有一個遊艇停泊位、四個車位，並會附送一艘價值3,500至4,000萬元的遊艇，一棟VILLA開價2.5億元，已售出一戶。記者楊文琪/製表
安平港區七棟VILLA對外銷售，一棟VILLA都有一個遊艇停泊位、四個車位，並會附送一艘價值3,500至4,000萬元的遊艇，一棟VILLA開價2.5億元，已售出一戶。記者楊文琪/製表

亞果遊艇集團行銷新模式，除計畫於台南安平港區興建195間客房的酒店外，也已於安平港區興建14棟濱海別墅VILLA，其中七棟將對外銷售，每棟約200坪，一棟開價2.5億元，使用權40年，目前已有一戶成交，據悉為台中的企業家購買，而國內北中南企業家以及國外高端人士，也都曾前來參觀，這也是大台南地區第一個銷售使用權的豪宅

亞果遊艇集團表示，安平港區的開發分為四期，計畫投資100多億元，第一期為遊艇碼頭遊憩區建設，第二期為濱海別墅VILLA，第三期為昨日舉行動土典禮的安平港悅椿度假酒店。第二期14棟的VILLA主結構已大致完成，其中七棟將出售、另七棟作為會員度假使用，預定今年底可以交付，使用權從明年開始計算。

亞果指出，每個VILLA的所有人可能會想要自己進行別墅內部設計與裝潢，所以交付的都是毛坯房，由其自行找設計師來設計，所有家具和擺設也是由所有人自行配置，一棟VILLA都有一個遊艇停泊位、四個車位，並會附送一艘價值3,500至4,000萬元的遊艇，一棟VILLA開價2.5億元，先前北中南及國外高端人士都曾來參觀過，目前成交的一戶價格與開價差不多。

亞果說，他們和港務公司是以設定地上權50年的方式承租取得開發權，開發期限屆滿得優先議約，已購買VILLA的所有人在亞果租約期滿時，可以續約，不必再花一筆錢買VILLA，僅需繳交土地租金和管理費，40年後別墅若需重新整修，可以找亞果協助。

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