快訊

一圖看雨區分布！明天起全台降雨機率高 這地方雨勢最猛

是真愛還是為節稅？上半年每3件贈與1件是夫妻

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導

夫妻間贈與不動產常被視為節稅方式，據內政部統計，北台灣先前每10件贈與就有超過4件是夫妻贈與，今年上半年夫妻贈與比例仍高達35%，北部夫妻贈與比例明顯高於中南部地區。

信義房屋專案經理曾敬德表示，夫妻贈與可節稅，主要是屋主已使用過土增稅一生一次的優惠，但要再出售不動產時，可能有較高額的土增稅，因此贈與給配偶後再行出售，就可使用配偶一生一次的優惠稅率，尤其是土地坪數較大的不動產，與持久時間較久的不動產，節稅效果最好；在2014-2015年土地公告現值大幅調升後，夫妻贈與比例更明顯拉升。

統計顯示，2015上半年夫妻贈與比例，約占全部贈與的30%，隨後幾年都維持在34%~37%，今年上半年的夫妻贈與比例仍達35%，等於每3間贈與中就有一件是夫妻間的贈與行為。

若以區域來看，北台灣是夫妻贈與較高的區域，新北市上半年夫妻贈與比例43%，台北市36%，桃園市則有45%，台中市38%，台南市33%，高雄市29%，南二都明顯低於北部地區。

曾敬德表示，房地合一稅上路後，交易都以市價的價差課稅，但贈與通常取得成本會被認定為公告現值，都與市價有段落差，因此贈與後轉售很容易有高額的房地合一稅，因此一般贈與多會考量日後的稅負問題。

房地合一 市價

延伸閱讀

車登記朋友名下節稅⋯桃園男突被逮「開贓車」真相傻眼

35線上賞屋／買預售屋有風險 五種機制成為你救命的稻草

買新屋不用急！北台建案平均賣1年、這縣市超過2年

欠款1.8萬房屋遭法拍又撤銷…判國賠74萬元 宜蘭分署回應了

相關新聞

是真愛還是為節稅？上半年每3件贈與1件是夫妻

夫妻間贈與不動產常被視為節稅方式，據內政部統計，北台灣先前每10件贈與就有超過4件是夫妻贈與，今年上半年夫妻贈與比例仍高...

新潤建設帶頭衝…北士科新洲美段首發百億案 「士科大院」最快年底登場

今年上半年北投在北士科重劃區新案順銷帶動，總銷金額達280億元、登台北市買氣最強區；新潤建設機構董座黃文辰表示，北士科接...

碧桂園爆雷對台灣房市有利？估價師沙盤推演結果：可能因禍得福

繼碧桂園爆發財務危機，最大民間資產管理公司「中植系」也傳出產品無法兌付，涉及金額多達1.5兆台幣。估價師陳碧源表示，大陸...

Honda All-New CR-V重磅上市 首周假日訂單破800張、創新紀錄

All-new CR-V以超越標竿再進化之姿，塑造「完備安全科技」、「優雅質感座艙」、「跨級距百變空間」、「強悍動力性能...

鋼市走進上坡道路…中鋼最新9月熱軋盤價 每公噸上漲900元

中鋼（2002）15日召開9月盤盤價會議，會中決議大宗底材熱冷軋每公噸上漲900元，約當30美元，這也是中鋼連續二個月調...

寬魚國際下半年海外事業一波波 將首跨足運動領域業務

寬魚國際（6101）海外展演再衝一波，歌手王力宏演唱會將在11月10日、11日兩天於馬來西亞演出，也將舉辦歌手王心凌與羅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦