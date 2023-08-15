是真愛還是為節稅？上半年每3件贈與1件是夫妻

夫妻間贈與不動產常被視為節稅方式，據內政部統計，北台灣先前每10件贈與就有超過4件是夫妻贈與，今年上半年夫妻贈與比例仍高達35%，北部夫妻贈與比例明顯高於中南部地區。

信義房屋專案經理曾敬德表示，夫妻贈與可節稅，主要是屋主已使用過土增稅一生一次的優惠，但要再出售不動產時，可能有較高額的土增稅，因此贈與給配偶後再行出售，就可使用配偶一生一次的優惠稅率，尤其是土地坪數較大的不動產，與持久時間較久的不動產，節稅效果最好；在2014-2015年土地公告現值大幅調升後，夫妻贈與比例更明顯拉升。

統計顯示，2015上半年夫妻贈與比例，約占全部贈與的30%，隨後幾年都維持在34%~37%，今年上半年的夫妻贈與比例仍達35%，等於每3間贈與中就有一件是夫妻間的贈與行為。

若以區域來看，北台灣是夫妻贈與較高的區域，新北市上半年夫妻贈與比例43%，台北市36%，桃園市則有45%，台中市38%，台南市33%，高雄市29%，南二都明顯低於北部地區。

曾敬德表示，房地合一稅上路後，交易都以市價的價差課稅，但贈與通常取得成本會被認定為公告現值，都與市價有段落差，因此贈與後轉售很容易有高額的房地合一稅，因此一般贈與多會考量日後的稅負問題。