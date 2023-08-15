上曜上半年未認列建案總金額達60.86億元、年增5.7%

上曜建設（1316）今年上半年營收達4.74億元，較去年同期11.74億元減少59.6%，毛利率為14.45%，較去年同期23.2%降低8.75個百分點，稅後虧損0.68億元，大幅低於去年同期獲利0.6億元，每股淨虧0.34元。

上曜前七月營收達5.35億元，較去年同期15.25億元減少64.9%；上曜表示，今年上半年未認列合約總金額達60.86億元、年增5.7%，接下來在款項陸續挹注下，將對營運有正面發展；今年以來，公司主要入帳個案為「湖美帝璟」、「帝凡內」及「雲謙」。

上曜指出，目前公司在手最大筆可銷售新屋為「湖映白」，截至七月底，已銷售逾316戶。

上曜表示，隨著房市信用管制政策持續釋出，以及《平均地權條例》新法七月正式上路後，加速短期買賣為目的的投資購屋族群逐步退出市場，整體房地產的銷售結構已明顯回歸供需正常的基本面，認為接下來首購、換屋的自住需求將成為市場主力。