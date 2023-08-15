快訊

從台中搭到林口「3600僅付300」！Lulu爸被搭霸王車 女乘客落網了

中國宣布「暫停發布青年失業率調查」、生育率降至1.09

上曜上半年未認列建案總金額達60.86億元、年增5.7%

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

上曜建設（1316）今年上半年營收達4.74億元，較去年同期11.74億元減少59.6%，毛利率為14.45%，較去年同期23.2%降低8.75個百分點，稅後虧損0.68億元，大幅低於去年同期獲利0.6億元，每股淨虧0.34元。

上曜前七月營收達5.35億元，較去年同期15.25億元減少64.9%；上曜表示，今年上半年未認列合約總金額達60.86億元、年增5.7%，接下來在款項陸續挹注下，將對營運有正面發展；今年以來，公司主要入帳個案為「湖美帝璟」、「帝凡內」及「雲謙」。

上曜指出，目前公司在手最大筆可銷售新屋為「湖映白」，截至七月底，已銷售逾316戶。

上曜表示，隨著房市信用管制政策持續釋出，以及《平均地權條例》新法七月正式上路後，加速短期買賣為目的的投資購屋族群逐步退出市場，整體房地產的銷售結構已明顯回歸供需正常的基本面，認為接下來首購、換屋的自住需求將成為市場主力。

營收

延伸閱讀

棒球場建案遭疑全台有史以來最貴 屏東縣府這樣說

中捷列車不堪修復共求償2.6億 興富發指太貴協調破裂

得標屏東棒球場案疑有「綠友友」 隆大營建強調一切合法

買新屋不用急！北台建案平均賣1年、這縣市超過2年

相關新聞

哪些房子算凶宅？房仲曝3招辨別凶宅「當心頻繁換租」

買房最怕買到凶宅，但凶宅該如何界定，又怎麼避免買到凶宅，永慶房產集團彙整3招辨別凶宅的方法，並指出，凶宅房價低於行情，若...

富旺跨足商場開發 台中高鐵商城開工後續複製各高鐵站

富旺國際（6219）跨足商場開發！位於台中高鐵特區的高鐵商城，今(15)日舉行開工典禮，總經理林宗毅表示，富旺為了朝多角...

碧桂園爆雷對台灣房市有利？估價師沙盤推演結果：可能因禍得福

繼碧桂園爆發財務危機，最大民間資產管理公司「中植系」也傳出產品無法兌付，涉及金額多達1.5兆台幣。估價師陳碧源表示，大陸...

Honda All-New CR-V重磅上市 首周假日訂單破800張、創新紀錄

All-new CR-V以超越標竿再進化之姿，塑造「完備安全科技」、「優雅質感座艙」、「跨級距百變空間」、「強悍動力性能...

鋼市走進上坡道路…中鋼最新9月熱軋盤價 每公噸上漲900元

中鋼（2002）15日召開9月盤盤價會議，會中決議大宗底材熱冷軋每公噸上漲900元，約當30美元，這也是中鋼連續二個月調...

寬魚國際下半年海外事業一波波 將首跨足運動領域業務

寬魚國際（6101）海外展演再衝一波，歌手王力宏演唱會將在11月10日、11日兩天於馬來西亞演出，也將舉辦歌手王心凌與羅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦