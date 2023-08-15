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鋼市走進上坡道路…中鋼最新9月熱軋盤價 每公噸上漲900元

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼公司。圖／中鋼提供
中鋼公司。圖／中鋼提供

中鋼（2002）15日召開9月盤盤價會議，會中決議大宗底材熱冷軋每公噸上漲900元，約當30美元，這也是中鋼連續二個月調高鋼價，鋼市明確走進上坡道路，順銜接第4季傳統旺季。

中鋼表示，大陸擴大補助政策鼓勵消費，提振汽車、家電等用鋼產業，同時持續鬆綁房地產政策，釋出利多方案，保障房市健全發展，促進建築鋼材需求釋出。尤其車廠供應鏈問題持續緩解產量提升，催動車市產銷熱絡，統計今年上半年全球汽車銷量達4,274萬輛、年增11%，汽車用鋼需求穩健恢復中。

鋼鐵供給方面，大陸粗鋼平控政策箭在弦上，以全年產量不超過去年為目標。上半年中國大陸鋼廠超額生產，勢必緊縮下半年產量，制約鋼材出口量能；8月初中國大陸鋼材社會庫存下滑至1,207萬公噸、年減約8.7%；南韓鋼廠熱軋部分產線將於9月至10月歲修，worldsteel統計今年上半年全球粗鋼產量約9.4億公噸、年減1.1%，全球鋼鐵供給呈現緊縮態勢。

原物料與市場行情部分，受中國大陸鋼廠減產政策影響，鐵礦砂需求轉弱，價格回檔至每公噸100~110美元區間，冶金煤價因中國礦區監督趨嚴與水災導致供給受限，上漲突破245美元。

大宗商品需求回溫，帶動BDI散裝指數回升近兩成。台灣於8月成立碳交易平台，預計自明年起開始課徵碳費，環保署自10月起擬調高排碳大戶空汙費率，鋼廠生產成本進一步攀升。

寶鋼、鞍本鋼廠九月份盤價熱、冷軋及鍍鋅產品以高盤開出，每公噸上漲人民幣100元至200元；韓國鋼廠POSCO調漲九月內銷熱軋出廠價每公噸5萬韓圜 (約39美元)，亞洲鋼市走向趨強。隨著傳統「金九銀十」鋼市需求旺季的到來，國際鋼價有望迎來新一波反彈行情。

中鋼最新9月熱軋盤價每公噸上漲900元。中鋼公司
中鋼最新9月熱軋盤價每公噸上漲900元。中鋼公司

中鋼 鋼價

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