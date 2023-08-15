萬泰科技攜手輔仁大學 發起ACT健康產業聯盟

萬泰科（6190）與輔仁大學共同發起ACT健康產業聯盟於今（15）日成立，輔仁大學針對萬泰科技所研發的ACT銀銅鈦奈米濺鍍口罩，以科學實驗證明該口罩使用的特殊不織布能產生自由基，具有能殺死病毒與細菌的特性，同時輔大也協助進行醫院內部空間防疫效果測試，在大數據分析與商業模式建立上提供許多寶貴的分析與建議。

此外，基於兩岸共好，萬泰科技在輔仁大學的牽線下，捐贈50萬片ACT銀銅鈦口罩給廈門大學，並進行產學合作，在學術上對其特殊口罩的商用化進行深入研究。

萬泰科技在過去一兩年已陸續捐贈數百萬片ACT銀銅鈦口罩給 台灣許多機構與大型活動，包括長照機構、醫院。萬泰科技連續四 年捐贈ACT銀銅鈦口罩給白沙屯媽祖進香，連續兩年捐贈ACT銀銅鈦口罩給台北馬拉松等，同時肩負起社會責任，讓需要的單位，可以順利度過疫情高峰期，降低確診率，讓民眾更健康。

為了讓ACT銀銅鈦的抗菌抗病毒的技術可以在各領域發揚光大，由萬泰科技與輔仁大學牽頭成立ACT健康產業聯盟，邀請各領域專家學者、業界合作夥伴共同參與。從技術到供應鏈，從材料到應用，利用ACT銀銅鈦抗菌病毒的生產技術，應用在家用空調濾網(台灣三洋（1614）)、汽車空調濾網(邁拓爾)、醫用抗菌口罩(澄康生技)、濾水淨化 材料(三星淨化)、運動空間防疫(舞動陽光)、空間淨化(台灣威力綠能)、教育防疫(好頭腦文教)，空氣品質標章(台灣空氣品質健康安全協會)、防疫理念推廣(醫鼎科技:Heho 健康)；從點(技術)、線(供應鏈)、面(各領域落地應用)的整合，藉由ACT技術加值，打造完整的產業生態鏈，無畏疫情變化，主動出擊，ACT健康產業聯盟將疫後的生活一肩扛起。

ACT銀銅鈦對環境非常友善，生產過程中沒有產生任何一點廢水 廢氣排放污染環境。萬泰科技董事長張銘烈表示:「環保愛地球，創 造人類更美好的健康生活是我們的使命。」透過ACT健康產業聯盟 的成立，未來將ACT銀銅鈦的技術分享至各項產業應用，提升產品 附加價值與競爭優勢，並打造ACT Inside的品牌，共同為疫後的生活發展找出路，為創造人類更美好的健康生活而攜手努力。