信義房屋林泓瑞從小與信義房屋結緣 從教職轉換跑道還勇奪新秀獎

「老師」過去被視為鐵飯碗工作，但隨著少子化劇烈影響，國發會就預測，2030年教育產業人力需求萎縮率恐達7.4%，使「教師轉職」議題開始攻佔各大求職論壇。

信義房屋（https://hr.sinyi.com.tw/campus）台南新市店林泓瑞就是轉換跑道十分成功的一個例子，從小就是排球選手，國訓中心退役後擔任國小代理老師長達4年，林泓瑞本想考正式教職，最後卻決定跳脫舒適圈，轉戰房仲業也獲得好表現，不到半年就拿到新人的最高榮譽「新秀獎」肯定。

雖然是「房市小白」，但因為有著當老師「不怕講話」的底子，林泓瑞入行3天接到委託、88天職級晉升、166天奪得新秀獎，謙虛的他將這些亮眼表現歸功於信義房屋「全台直營的高密度資源」，提供完善的師徒制、學習資源、前半年保障薪資，讓他能勇於嘗試住宅、土地、農舍等各式各樣銷售經驗，短期內快速累積專業養分。

其實，回想起與信義房屋的緣分，林泓瑞可說是「從小就結緣」。來自南投信義鄉，林泓瑞在學時就領過「信義至善獎助學金」，如今加入信義房屋，甚至住在台南六甲信義街，他的服務背心上因此寫著「來自信義鄉的信義人」。

身邊不少親友好奇他，為什麼一年時間內能夠快速累積經驗？林泓瑞認為，除了店長、師父很願意給予新人空間、因材施教，信義房屋提供線上及線下課程吸收專業知識，尤其艱澀難懂的稅制、法規等課程，都能透過信義E學院重複複習，對新人幫助很大；更重要的是，前半年保障月薪5萬元，讓新人「有本錢」嘗試不同類型的開發與銷售，例如他對土地產品的開發、銷售很有興趣，無後顧之憂地嘗試不需擔心收入。

有趣的是，林泓瑞笑說，這個決定一開始確實讓媽媽氣炸了，因為有排球專長，相對比一般代理老師更穩定，結果他卻選擇在即將滿30歲時，轉戰業務職挑戰自己！不過，因為入行一年來，感受到自己飛速成長，「房仲工作不只是銷售房子，還包含不同類型的土地、稅制、法規」，每一次服務客戶、每一個案件，都是新的成長機會，再加上獲得難得的新秀獎殊榮，現在媽媽也十分認可他的新工作，且因為媽媽剛好在農會信用部任職，也經常和他請益、討論不動產買賣專業問題，讓他十分有成就感。