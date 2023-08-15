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中鋼9月盤價全面調漲 熱軋每噸漲900元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中鋼2023年9月月盤各項鋼品內銷盤價調整金額。資料來源／中鋼
中鋼2023年9月月盤各項鋼品內銷盤價調整金額。資料來源／中鋼

中鋼（2002）9月月盤盤價會議，中鋼表示，歐美通膨緩降但利率水準續居高位，Fed年底前貨幣政策仍以抑制通膨為主軸。各國央行加速升息以來，企業融資成本增加進而影響消費與投資，國際貿易訂單下滑、中國經濟回檔，終端需求疲弱全球產業鏈被動調節庫存。受國際情勢波動影響，台灣經濟呈現內溫外冷。然而近期經濟數據顯示落底跡象，各大研究機構普遍上調今年全球經濟成長率， IMF與OECD預測分別達3%與2.7%，加上美國就業數據表現優異，日本央行重申維持貨幣寬鬆方向，中國持續擴大刺激經濟政策，以提振車市、房市等消費信心，有助全球經濟重回擴張軌道。

鋼鐵需求方面，大陸官方擴大補助政策鼓勵消費，提振汽車、家電等用鋼產業，同時持續鬆綁房地產政策，釋出利多方案，保障房市健全發展，促進建築鋼材需求釋出。7月中國官方製造業 PMI小幅回升至 49.3，進一步蓄積經濟回溫動能。車廠供應鏈問題持續緩解下，產量因而提升，催動車市產銷熱絡，MarkLines統計今年上半年全球汽車銷量達4,274萬輛，同比增長11%，汽車用鋼需求穩健恢復中。

鋼鐵供給方面，中國粗鋼平控政策箭在弦上，以全年產量不超過去年為目標。上半年中國鋼廠超額生產，勢必緊縮下半年產量，制約鋼材出口量能；8月初中國大陸鋼材社會庫存下滑至1,207萬噸，同比減少約8.7%，韓國鋼廠熱軋部分產線將於9~10月份進行歲修，worldsteel統計今年上半年全球粗鋼產量約9.439億噸，同比減少1.1%，全球鋼鐵供給呈現緊縮態勢。

原物料與市場行情方面，受中國鋼廠減產政策影響，鐵礦砂需求轉弱，價格回檔至每公噸100~110美元區間，冶金煤價因中國礦區監督趨嚴與水災導致供給受限，上漲突破245美元。大宗商品需求回溫，帶動BDI散裝指數由7月下旬低點962回升至8月上旬的1,145，增幅近兩成。台灣於8月成立碳交易平台，預計自明年起開始課徵碳費，環保署自10月份起擬調高排碳大戶空汙費率，鋼廠生產成本進一步攀升。寶鋼、鞍本鋼廠九月份盤價熱、冷軋及鍍鋅產品以高盤開出，每公噸上漲100~200元人民幣；韓國鋼廠POSCO 亦調漲九月內銷熱軋出廠價每公噸5萬韓圜 (約39美元)，亞洲鋼市走向趨強。隨著傳統「金九銀十」鋼市需求旺季的到來，國際鋼價有望迎來新一波反彈行情。

亞洲鋼市經歷數月震盪修正後已進入上升波段，中國鋼廠下半年配合平控限縮產量，低價出口報盤勢必大幅收斂，全球鋼市將重回上下游供需均衡、穩定獲利的主調。9月盤價維持「順勢、合宜、穩健」的一貫訂價原則，考量各產業現狀發展，適度反映台幣匯率近期走貶推升原料成本，順應亞洲鋼廠比肩漲價的潮流，調漲鋼品售價以貼近國際主流盤勢，協助客戶掌握行情轉折擴大利基，共同迎接第4季傳統產業旺季的到來。

日本央行

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