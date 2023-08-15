桃園豪宅轉手大賺2200萬 專家：笑到最後的布局

實價揭露，桃園指標豪宅「中悅一品」中低樓層日前以9,388萬元脫手，屋主持有13年，獲利逾2,200萬元。房仲表示，早年外縣市大坪數豪宅，常被認為需求不多，增值有限，很少人願意投資，其實只要地段精華，長抱等待，獲利不輸雙北。

中悅一品位於桃園藝文特區，樓高38層，為桃園最高住宅大樓。個案規畫百坪以上，2012年完工，屋齡約11年。

資料顯示，該豪宅中低樓層一戶，屋主2010年預售時以7,135萬取得，今年5月以9,388萬元轉手，獲利達2,253萬元。資料顯示，該戶共222坪，扣除車位每坪約43.6萬元。

台灣房屋中正藝文直營店店長郭榛溱表示，十多年前桃園的豪宅市場才剛萌芽，以最指標的藝文特區來說，2010年時還在預售階段的「中悅一品」，成交單價以3字頭居多，中低樓層戶別的單價，基本上都落在35萬元以內，買盤以桃園在地的台商企業主居多。

郭榛溱指出，經過十多年，展演中心、市圖新總館接連啟用，藝文特區的商圈發展已然成熟，因此現今該社區的成交行情，已來到43~50萬元左右，房價漲幅三成起跳，加上該社區規劃130、200坪的大戶，單價上漲10萬，總價就漲了1、2千萬，所以預售時期就買進的屋主，近期釋出轉手，多半有可觀的增值獲利。

台灣房屋集團集團趨勢中心資深經理陳定中指出，早年除了雙北，其他縣市的豪宅市場，都尚在發展階段，桃園藝文、台中七期、高雄農十六等雙北之外的豪宅聚落，十多年前的價碼，幾乎都只要現在豪宅新案的5~7折。

不過當時雙北以外的豪宅創價空間有限，因此豪宅主力置產客群，仍固守雙北市場，即使外縣市價格相對平實，買盤的重視度仍不算高。

也因此當時會選擇桃園及中南部豪宅的買家，多半具相當程度的地緣性，也並非著眼於短期投資，而是以長期持有為主，如今房價增值，可說是以「時間換取財富」，讓等待有了回報，這也說明在長線溫和上漲的房地產趨勢下，在發展性佳的精華區段置產長抱，往往是能笑到最後的布局規劃。