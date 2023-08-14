整合22年！城南水源公辦都更案今簽約 投資額達76億

屋齡超過50年、整合長達22年的「城南水源公辦都市更新案」今（14）日舉行簽約典禮，該案由中工（2515）與中石化（1314）旗下鼎越開發組成的聯盟「華鼎事業」投資興建，投資金額超過76億元，基地面積約3,188.65坪，為少見大規模全私有產權公辦都更基地，預計規劃1幢3棟RC及1幢1棟SRC建築物。

「城南水源公辦都市更新案」歷經長達22年的整合，去年1月進行模擬選配，超過400戶完成選配，比例高達90.43%，展現住戶間的高度共識，並於同月提送都市更新事業計畫及權利變換計畫報核，去年12月公告招商、今年4月完成綜合評選。

台北副市長李四川表示，該案為台北市整宅公辦都更案第一個成功招商的案件，高達460戶的規模，也是台北市住都中心招商案中戶數最多的案件，希望本案的成功能帶動整宅都更的推動。

華鼎繼中工董事長周志明表示，華鼎公司是由中華工程攜手鼎越開發組成，將秉持著「營造希望、建設幸福」的公司理念與各位住戶們一起共同打拼，打造親近水岸、青銀共學、老少共遊的永續好宅。該案規劃設計亦將落實12項SDGs（Sustainable Development Goals）永續發展目標，成為首例導入ESG概念的公辦都更案。

周志明指出，該案結構抗震能力升級，取得耐震標章、智慧建築及綠建築標章，未來也將引入全齡樂活住宿型長照社福設施與區民活動中心，創造友善樂活社區。